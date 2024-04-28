28 апреля 2024

В России разработали пластырь, который защитит от рецидивов рака

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Химио-теропевтическое отделение ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский Город". Тюмень, лечение, онкология, рак, заболевание, медицина, химиотерапия, капельницы, злокачественная опухоль, инфекционное, паразитарное
Пластырь снизит побочные эффекты от химиотерапии Фото:

В России ученые разработали инновационный пластырь, который предотвращает развитие рецидивов онкологических заболеваний. Пластырь состоит из полимерной подложки и множества тонких слоев с химиотерапевтическим препаратом, который высвобождается в течение года. Об этом пишут «Известия».

«Российские ученые разработали инновационный пластырь, который помещается в место резекции раковой опухоли и предотвращает развитие рецидивов. Он состоит из специальной полимерной подложки и множества тонких слоев с химиотерапевтическим препаратом, который постепенно высвобождается в течение 12 месяцев», — пишет издание.

Благодаря адресному воздействию лекарство сможет точно попадать в скопления остаточных опухолевых клеток, что увеличит результат послеоперационной химиотерапии и снизит побочные эффекты лечения. Остатки пластыря сами растворяются в организме спустя два-три года после использования. Пластырь разработали специалисты Университета наук и технологий МИСиС.

Главный врач научно-клинического центра №2 имени Петровского, доктор медицинских наук Алексей Бутенко ранее заявил о важности обучения всех врачей выявлению онкологических заболеваний. По его словам, онкологи без тесного и дружественного взаимодействия с остальными специалистами просто задохнутся. Все врачи, независимо от выбранной специальности, должны иметь базовые знания по онкологии, пишет RT.

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В России ученые разработали инновационный пластырь, который предотвращает развитие рецидивов онкологических заболеваний. Пластырь состоит из полимерной подложки и множества тонких слоев с химиотерапевтическим препаратом, который высвобождается в течение года. Об этом пишут «Известия». «Российские ученые разработали инновационный пластырь, который помещается в место резекции раковой опухоли и предотвращает развитие рецидивов. Он состоит из специальной полимерной подложки и множества тонких слоев с химиотерапевтическим препаратом, который постепенно высвобождается в течение 12 месяцев», — пишет издание. Благодаря адресному воздействию лекарство сможет точно попадать в скопления остаточных опухолевых клеток, что увеличит результат послеоперационной химиотерапии и снизит побочные эффекты лечения. Остатки пластыря сами растворяются в организме спустя два-три года после использования. Пластырь разработали специалисты Университета наук и технологий МИСиС. Главный врач научно-клинического центра №2 имени Петровского, доктор медицинских наук Алексей Бутенко ранее заявил о важности обучения всех врачей выявлению онкологических заболеваний. По его словам, онкологи без тесного и дружественного взаимодействия с остальными специалистами просто задохнутся. Все врачи, независимо от выбранной специальности, должны иметь базовые знания по онкологии, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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