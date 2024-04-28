В России разработали пластырь, который защитит от рецидивов рака

29 апреля 2024 в 03:10 Размер текста - 17 +

Пластырь снизит побочные эффекты от химиотерапии Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В России ученые разработали инновационный пластырь, который предотвращает развитие рецидивов онкологических заболеваний. Пластырь состоит из полимерной подложки и множества тонких слоев с химиотерапевтическим препаратом, который высвобождается в течение года. Об этом пишут «Известия». «Российские ученые разработали инновационный пластырь, который помещается в место резекции раковой опухоли и предотвращает развитие рецидивов. Он состоит из специальной полимерной подложки и множества тонких слоев с химиотерапевтическим препаратом, который постепенно высвобождается в течение 12 месяцев», — пишет издание. Благодаря адресному воздействию лекарство сможет точно попадать в скопления остаточных опухолевых клеток, что увеличит результат послеоперационной химиотерапии и снизит побочные эффекты лечения. Остатки пластыря сами растворяются в организме спустя два-три года после использования. Пластырь разработали специалисты Университета наук и технологий МИСиС. Главный врач научно-клинического центра №2 имени Петровского, доктор медицинских наук Алексей Бутенко ранее заявил о важности обучения всех врачей выявлению онкологических заболеваний. По его словам, онкологи без тесного и дружественного взаимодействия с остальными специалистами просто задохнутся. Все врачи, независимо от выбранной специальности, должны иметь базовые знания по онкологии, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России ученые разработали инновационный пластырь, который предотвращает развитие рецидивов онкологических заболеваний. Пластырь состоит из полимерной подложки и множества тонких слоев с химиотерапевтическим препаратом, который высвобождается в течение года. Об этом пишут «Известия». «Российские ученые разработали инновационный пластырь, который помещается в место резекции раковой опухоли и предотвращает развитие рецидивов. Он состоит из специальной полимерной подложки и множества тонких слоев с химиотерапевтическим препаратом, который постепенно высвобождается в течение 12 месяцев», — пишет издание. Благодаря адресному воздействию лекарство сможет точно попадать в скопления остаточных опухолевых клеток, что увеличит результат послеоперационной химиотерапии и снизит побочные эффекты лечения. Остатки пластыря сами растворяются в организме спустя два-три года после использования. Пластырь разработали специалисты Университета наук и технологий МИСиС. Главный врач научно-клинического центра №2 имени Петровского, доктор медицинских наук Алексей Бутенко ранее заявил о важности обучения всех врачей выявлению онкологических заболеваний. По его словам, онкологи без тесного и дружественного взаимодействия с остальными специалистами просто задохнутся. Все врачи, независимо от выбранной специальности, должны иметь базовые знания по онкологии, пишет RT.