Мотострелки на БМП-3, которые производят в Кургане, за несколько минут вышли на позицию и нанесли поражение противнику в зоне проведения спецоперации. По данным Минобороны РФ, огнем были уничтожены пулеметный и противотанковый расчеты ВСУ.
«Экипажи БМП-3 группировки войск „Запад“ уничтожили огневые точки и живую силу ВСУ. Контроль над боем проводился расчетами БПЛА <…>. После выполнения боевой задачи мотострелки в кратчайшие сроки покинул огневую позицию и совершил марш в безопасный район», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Бронетехнику производит «Курганмашзавод», который входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех». Ранее URA.RU писало, что бойцы ВС РФ уничтожают на курганской БМП-3 украинские блиндажи и минометные позиции.
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Мотострелки на БМП-3, которые производят в Кургане, за несколько минут вышли на позицию и нанесли поражение противнику в зоне проведения спецоперации. По данным Минобороны РФ, огнем были уничтожены пулеметный и противотанковый расчеты ВСУ. «Экипажи БМП-3 группировки войск „Запад“ уничтожили огневые точки и живую силу ВСУ. Контроль над боем проводился расчетами БПЛА <…>. После выполнения боевой задачи мотострелки в кратчайшие сроки покинул огневую позицию и совершил марш в безопасный район», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Бронетехнику производит «Курганмашзавод», который входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех». Ранее URA.RU писало, что бойцы ВС РФ уничтожают на курганской БМП-3 украинские блиндажи и минометные позиции.