20 апреля 2024

Боец Вект уничтожает на курганской БМП-3 блиндажи и позиции минометов ВСУ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Отгрузка БМП-3 в рамках выполнения АО «Курганмашзавод» государственного оборонного заказа.Курган, бмп, кмз, бмп3, курганмашзавод, рабочие кмз, гособоронзаказ, работник кмз
БМП-3 помогает уничтожать позиции ВСУ на Купянском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащий 1-й гвардейской танковой армии с позывным Вект уничтожает на курганской БМП-3 блиндажи и минометные позиции ВСУ в зоне спецоперации. Об этом сообщает Минобороны РФ. Бронемашины производит «Курганмашзавод», входящий в холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех».

«Основные цели — это опорные пункты, блиндажи, позиции минометов и живая сила ВСУ. Чаще всего на бронемашинах работаем на расстоянии до семи км. Цели противника уничтожаем, используя весь арсенал оружия», — рассказал командир бронегруппы Вект.

Ранее URA.RU писало, что российские военные уничтожили американскую бронемашину на БМП-3 «Курганмашзавода». Натовская БМП Bradley и личный состав ВСУ были ликвидированы на Артемовском направлении.

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Военнослужащий 1-й гвардейской танковой армии с позывным Вект уничтожает на курганской БМП-3 блиндажи и минометные позиции ВСУ в зоне спецоперации. Об этом сообщает Минобороны РФ. Бронемашины производит «Курганмашзавод», входящий в холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех». «Основные цели — это опорные пункты, блиндажи, позиции минометов и живая сила ВСУ. Чаще всего на бронемашинах работаем на расстоянии до семи км. Цели противника уничтожаем, используя весь арсенал оружия», — рассказал командир бронегруппы Вект. Ранее URA.RU писало, что российские военные уничтожили американскую бронемашину на БМП-3 «Курганмашзавода». Натовская БМП Bradley и личный состав ВСУ были ликвидированы на Артемовском направлении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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