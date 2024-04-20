Боец Вект уничтожает на курганской БМП-3 блиндажи и позиции минометов ВСУ. Видео

21 апреля 2024 в 12:49 Размер текста - 17 +

БМП-3 помогает уничтожать позиции ВСУ на Купянском направлении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащий 1-й гвардейской танковой армии с позывным Вект уничтожает на курганской БМП-3 блиндажи и минометные позиции ВСУ в зоне спецоперации. Об этом сообщает Минобороны РФ. Бронемашины производит «Курганмашзавод», входящий в холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех». «Основные цели — это опорные пункты, блиндажи, позиции минометов и живая сила ВСУ. Чаще всего на бронемашинах работаем на расстоянии до семи км. Цели противника уничтожаем, используя весь арсенал оружия», — рассказал командир бронегруппы Вект. Ранее URA.RU писало, что российские военные уничтожили американскую бронемашину на БМП-3 «Курганмашзавода». Натовская БМП Bradley и личный состав ВСУ были ликвидированы на Артемовском направлении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военнослужащий 1-й гвардейской танковой армии с позывным Вект уничтожает на курганской БМП-3 блиндажи и минометные позиции ВСУ в зоне спецоперации. Об этом сообщает Минобороны РФ. Бронемашины производит «Курганмашзавод», входящий в холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех». «Основные цели — это опорные пункты, блиндажи, позиции минометов и живая сила ВСУ. Чаще всего на бронемашинах работаем на расстоянии до семи км. Цели противника уничтожаем, используя весь арсенал оружия», — рассказал командир бронегруппы Вект. Ранее URA.RU писало, что российские военные уничтожили американскую бронемашину на БМП-3 «Курганмашзавода». Натовская БМП Bradley и личный состав ВСУ были ликвидированы на Артемовском направлении.