Военнослужащий 1-й гвардейской танковой армии с позывным Вект уничтожает на курганской БМП-3 блиндажи и минометные позиции ВСУ в зоне спецоперации. Об этом сообщает Минобороны РФ. Бронемашины производит «Курганмашзавод», входящий в холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех».
«Основные цели — это опорные пункты, блиндажи, позиции минометов и живая сила ВСУ. Чаще всего на бронемашинах работаем на расстоянии до семи км. Цели противника уничтожаем, используя весь арсенал оружия», — рассказал командир бронегруппы Вект.
Ранее URA.RU писало, что российские военные уничтожили американскую бронемашину на БМП-3 «Курганмашзавода». Натовская БМП Bradley и личный состав ВСУ были ликвидированы на Артемовском направлении.
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Военнослужащий 1-й гвардейской танковой армии с позывным Вект уничтожает на курганской БМП-3 блиндажи и минометные позиции ВСУ в зоне спецоперации. Об этом сообщает Минобороны РФ. Бронемашины производит «Курганмашзавод», входящий в холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех». «Основные цели — это опорные пункты, блиндажи, позиции минометов и живая сила ВСУ. Чаще всего на бронемашинах работаем на расстоянии до семи км. Цели противника уничтожаем, используя весь арсенал оружия», — рассказал командир бронегруппы Вект. Ранее URA.RU писало, что российские военные уничтожили американскую бронемашину на БМП-3 «Курганмашзавода». Натовская БМП Bradley и личный состав ВСУ были ликвидированы на Артемовском направлении.