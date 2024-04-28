Уровень реки в Кургане вплотную приблизился к отметке «опасное явление»

В Кургане уровень воды в Тоболе опустился до 854 сантиметров. Такие данные опубликованы на геоинформационном портале Курганской области. До отметки «опасное явление» осталось четыре сантиметра.
«На 08:00 уровень Тобола в Кургане — 854 см», — указано на интерактивной карте «Паводок 2024». Снижение за два часа составило три сантиметра.
Днем ранее комиссия по ликвидации последствий паводка провела обследование домов в селе Кетово. На территории подтопленными из 769 домов остаются порядка 150. По итогам проверки будет выдано предписание о распределении компенсаций. О главных событиях, связанных с наводнением, за прошедший день узнаете из материала URA.RU.
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В Кургане уровень воды в Тоболе опустился до 854 сантиметров. Такие данные опубликованы на геоинформационном портале Курганской области. До отметки «опасное явление» осталось четыре сантиметра. «На 08:00 уровень Тобола в Кургане — 854 см», — указано на интерактивной карте «Паводок 2024». Снижение за два часа составило три сантиметра. Днем ранее комиссия по ликвидации последствий паводка провела обследование домов в селе Кетово. На территории подтопленными из 769 домов остаются порядка 150. По итогам проверки будет выдано предписание о распределении компенсаций. О главных событиях, связанных с наводнением, за прошедший день узнаете из материала URA.RU.