28 апреля 2024
27 апреля 2024

Уровень реки в Кургане вплотную приблизился к отметке «опасное явление»

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В регионе стабилизируется паводковая обстановка
В регионе стабилизируется паводковая обстановка Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане уровень воды в Тоболе опустился до 854 сантиметров. Такие данные опубликованы на геоинформационном портале Курганской области. До отметки «опасное явление» осталось четыре сантиметра.

«На 08:00 уровень Тобола в Кургане — 854 см», — указано на интерактивной карте «Паводок 2024». Снижение за два часа составило три сантиметра.

Днем ранее комиссия по ликвидации последствий паводка провела обследование домов в селе Кетово. На территории подтопленными из 769 домов остаются порядка 150. По итогам проверки будет выдано предписание о распределении компенсаций. О главных событиях, связанных с наводнением, за прошедший день узнаете из материала URA.RU.

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В Кургане уровень воды в Тоболе опустился до 854 сантиметров. Такие данные опубликованы на геоинформационном портале Курганской области. До отметки «опасное явление» осталось четыре сантиметра. «На 08:00 уровень Тобола в Кургане — 854 см», — указано на интерактивной карте «Паводок 2024». Снижение за два часа составило три сантиметра. Днем ранее комиссия по ликвидации последствий паводка провела обследование домов в селе Кетово. На территории подтопленными из 769 домов остаются порядка 150. По итогам проверки будет выдано предписание о распределении компенсаций. О главных событиях, связанных с наводнением, за прошедший день узнаете из материала URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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