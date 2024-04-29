Назван неожиданный источник обогащения России в 2023 году

FT: в 2023 году западные банки уплатили в России вчетверо больше налогов

29 апреля 2024 в 08:09 Размер текста - 17 +

Западные банки заплатили в российскую казну 800 миллионов евро налогов, пишет FT Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В 2023 году крупнейшие европейские банки, продолжающие свою деятельность в России, выплатили в российскую казну свыше 800 миллионов евро налогов, что в четыре раза больше, чем в период до начала специальной военной операции на Украине. Об этом пишет газета Financial Times. «Крупнейшие западные банки, оставшиеся в России, заплатили Кремлю более 800 миллионов евро налогов в прошлом году, что в четыре раза больше довоенного уровня», — говорится в материале. Там добавили, что общая прибыль этих банков в 2023 году составила более трех миллиардов евро, что втрое превышает показатели 2021 года. Наибольшая доля налоговых выплат в 2023 году приходится на австрийский Raiffeisen Bank International. Такие выплаты налогов со стороны европейских банков в России рассматриваются как пример того, как иностранные компании, оставшиеся в стране, помогают ей поддерживать финансовую устойчивость в условиях западных санкций. Газета отмечает, что иностранные кредиторы не только выиграли от повышения процентных ставок, но и от международных санкций в отношении российских банков. Эти меры привели к тому, что конкуренты были исключены из международных платежных систем, что повысило привлекательность западных банков для клиентов в России, заключил автор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2023 году крупнейшие европейские банки, продолжающие свою деятельность в России, выплатили в российскую казну свыше 800 миллионов евро налогов, что в четыре раза больше, чем в период до начала специальной военной операции на Украине. Об этом пишет газета Financial Times. «Крупнейшие западные банки, оставшиеся в России, заплатили Кремлю более 800 миллионов евро налогов в прошлом году, что в четыре раза больше довоенного уровня», — говорится в материале. Там добавили, что общая прибыль этих банков в 2023 году составила более трех миллиардов евро, что втрое превышает показатели 2021 года. Наибольшая доля налоговых выплат в 2023 году приходится на австрийский Raiffeisen Bank International. Такие выплаты налогов со стороны европейских банков в России рассматриваются как пример того, как иностранные компании, оставшиеся в стране, помогают ей поддерживать финансовую устойчивость в условиях западных санкций. Газета отмечает, что иностранные кредиторы не только выиграли от повышения процентных ставок, но и от международных санкций в отношении российских банков. Эти меры привели к тому, что конкуренты были исключены из международных платежных систем, что повысило привлекательность западных банков для клиентов в России, заключил автор.