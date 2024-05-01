01 мая 2024

Спасатели дезинфицировали десятки жилых домов в Курганской области. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мост из деревни Темляково. Курган, мчс, половодье, спасатели, разрушенный мост, паводок, река тобол, наводнение, разлив, подъем воды, мост из темляково
Курганские спасатели борются с последствиями разрушительного паводка Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Сотрудники МЧС дезинфицируют территории в Курганской области для предотвращения инфекционных заболеваний из-за паводка. За последние сутки десятки жилых домов и несколько километров автодороги. Об этом сообщается в telegram-канале «МЧС Курганской области».

«Специалисты чрезвычайного ведомства продолжают дезинфицировать дома и территории специальным обеззараживающим раствором. За сутки проведена специальная обработка 66 домов и 170 придомовых территорий, 5 километров автомобильных дорог», — указано в посте.

С начала дезинфекционных работ обработано уже 128 домов, 771 придомовая территория, территория возле школы №23 в микрорайоне Тополя и 53 километра автомобильных дорог. По мере снижения уровня воды в реке Тобол МЧС России начало планомерный вывод своих подразделений из Курганской области. Это связано с завершением необходимости в проведении чрезвычайных мероприятий в регионе.

Уровень воды в курганском Тоболе к 2 мая сократился на 13 сантиметров. Показатель в реке достиг 812 сантиметров. МЧС России по Курганской области сообщало, что десятки домов в регионе освободились от воды. Это коснулось Звериноголовского, Белозерского и Кетовского округов, а также города Кургана. Все главные новости по паводку — узнаете в онлайн-трансляции URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники МЧС дезинфицируют территории в Курганской области для предотвращения инфекционных заболеваний из-за паводка. За последние сутки десятки жилых домов и несколько километров автодороги. Об этом сообщается в telegram-канале «МЧС Курганской области». «Специалисты чрезвычайного ведомства продолжают дезинфицировать дома и территории специальным обеззараживающим раствором. За сутки проведена специальная обработка 66 домов и 170 придомовых территорий, 5 километров автомобильных дорог», — указано в посте. С начала дезинфекционных работ обработано уже 128 домов, 771 придомовая территория, территория возле школы №23 в микрорайоне Тополя и 53 километра автомобильных дорог. По мере снижения уровня воды в реке Тобол МЧС России начало планомерный вывод своих подразделений из Курганской области. Это связано с завершением необходимости в проведении чрезвычайных мероприятий в регионе. Уровень воды в курганском Тоболе к 2 мая сократился на 13 сантиметров. Показатель в реке достиг 812 сантиметров. МЧС России по Курганской области сообщало, что десятки домов в регионе освободились от воды. Это коснулось Звериноголовского, Белозерского и Кетовского округов, а также города Кургана. Все главные новости по паводку — узнаете в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...