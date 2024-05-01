Спасатели дезинфицировали десятки жилых домов в Курганской области. Видео

02 мая 2024 в 10:32 Размер текста - 17 +

Курганские спасатели борются с последствиями разрушительного паводка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Сотрудники МЧС дезинфицируют территории в Курганской области для предотвращения инфекционных заболеваний из-за паводка. За последние сутки десятки жилых домов и несколько километров автодороги. Об этом сообщается в telegram-канале «МЧС Курганской области». «Специалисты чрезвычайного ведомства продолжают дезинфицировать дома и территории специальным обеззараживающим раствором. За сутки проведена специальная обработка 66 домов и 170 придомовых территорий, 5 километров автомобильных дорог», — указано в посте. С начала дезинфекционных работ обработано уже 128 домов, 771 придомовая территория, территория возле школы №23 в микрорайоне Тополя и 53 километра автомобильных дорог. По мере снижения уровня воды в реке Тобол МЧС России начало планомерный вывод своих подразделений из Курганской области. Это связано с завершением необходимости в проведении чрезвычайных мероприятий в регионе. Уровень воды в курганском Тоболе к 2 мая сократился на 13 сантиметров. Показатель в реке достиг 812 сантиметров. МЧС России по Курганской области сообщало, что десятки домов в регионе освободились от воды. Это коснулось Звериноголовского, Белозерского и Кетовского округов, а также города Кургана. Все главные новости по паводку — узнаете в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники МЧС дезинфицируют территории в Курганской области для предотвращения инфекционных заболеваний из-за паводка. За последние сутки десятки жилых домов и несколько километров автодороги. Об этом сообщается в telegram-канале «МЧС Курганской области». «Специалисты чрезвычайного ведомства продолжают дезинфицировать дома и территории специальным обеззараживающим раствором. За сутки проведена специальная обработка 66 домов и 170 придомовых территорий, 5 километров автомобильных дорог», — указано в посте. С начала дезинфекционных работ обработано уже 128 домов, 771 придомовая территория, территория возле школы №23 в микрорайоне Тополя и 53 километра автомобильных дорог. По мере снижения уровня воды в реке Тобол МЧС России начало планомерный вывод своих подразделений из Курганской области. Это связано с завершением необходимости в проведении чрезвычайных мероприятий в регионе. Уровень воды в курганском Тоболе к 2 мая сократился на 13 сантиметров. Показатель в реке достиг 812 сантиметров. МЧС России по Курганской области сообщало, что десятки домов в регионе освободились от воды. Это коснулось Звериноголовского, Белозерского и Кетовского округов, а также города Кургана. Все главные новости по паводку — узнаете в онлайн-трансляции URA.RU.