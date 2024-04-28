28 апреля 2024

Семьям погибших в Карачаево-Черкесии курганских полицейских окажут помощь

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
УМВД по Курганской области выражает соболезнование семьям сотрудников, погибших 28 апреля Фото:
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Курганские полицейские погибли в КЧР

УМВД по Курганской области окажет всю необходимую помощь семьям погибших при исполнении служебного долга сотрудников — Антона Валикова и Андрея Артамонова. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

«Руководство Управления МВД России по Курганской области выражает искренние соболезнования родным и близким погибших сотрудников полиции. Управлением МВД России по Курганской области будет оказана вся необходимая помощь семьям погибших», — говорится в сообщении УМВД по Курганской области.

Заместитель начальника межмуниципального отдела МВД России «Щучанский» УМВД России по Курганской области Антон Валиков и полицейский дежурной части отдела полиции № 1 УМВД России по г. Кургану Андрей Артамонов погибли в результате нападения вооруженных преступников в Карачаево-Черкесии. Еще трое полицейских и сотрудник ОМОН Управления Росгвардии по КЧР были ранены.

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УМВД по Курганской области окажет всю необходимую помощь семьям погибших при исполнении служебного долга сотрудников — Антона Валикова и Андрея Артамонова. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства. «Руководство Управления МВД России по Курганской области выражает искренние соболезнования родным и близким погибших сотрудников полиции. Управлением МВД России по Курганской области будет оказана вся необходимая помощь семьям погибших», — говорится в сообщении УМВД по Курганской области. Заместитель начальника межмуниципального отдела МВД России «Щучанский» УМВД России по Курганской области Антон Валиков и полицейский дежурной части отдела полиции № 1 УМВД России по г. Кургану Андрей Артамонов погибли в результате нападения вооруженных преступников в Карачаево-Черкесии. Еще трое полицейских и сотрудник ОМОН Управления Росгвардии по КЧР были ранены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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