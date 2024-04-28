Семьям погибших в Карачаево-Черкесии курганских полицейских окажут помощь

УМВД по Курганской области окажет всю необходимую помощь семьям погибших при исполнении служебного долга сотрудников — Антона Валикова и Андрея Артамонова. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
«Руководство Управления МВД России по Курганской области выражает искренние соболезнования родным и близким погибших сотрудников полиции. Управлением МВД России по Курганской области будет оказана вся необходимая помощь семьям погибших», — говорится в сообщении УМВД по Курганской области.
Заместитель начальника межмуниципального отдела МВД России «Щучанский» УМВД России по Курганской области Антон Валиков и полицейский дежурной части отдела полиции № 1 УМВД России по г. Кургану Андрей Артамонов погибли в результате нападения вооруженных преступников в Карачаево-Черкесии. Еще трое полицейских и сотрудник ОМОН Управления Росгвардии по КЧР были ранены.
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УМВД по Курганской области окажет всю необходимую помощь семьям погибших при исполнении служебного долга сотрудников — Антона Валикова и Андрея Артамонова. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства. «Руководство Управления МВД России по Курганской области выражает искренние соболезнования родным и близким погибших сотрудников полиции. Управлением МВД России по Курганской области будет оказана вся необходимая помощь семьям погибших», — говорится в сообщении УМВД по Курганской области. Заместитель начальника межмуниципального отдела МВД России «Щучанский» УМВД России по Курганской области Антон Валиков и полицейский дежурной части отдела полиции № 1 УМВД России по г. Кургану Андрей Артамонов погибли в результате нападения вооруженных преступников в Карачаево-Черкесии. Еще трое полицейских и сотрудник ОМОН Управления Росгвардии по КЧР были ранены.