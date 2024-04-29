В Карачаево-Черкессии ликвидированы нападавшие на сотрудников полиции. Видео

29 апреля 2024 в 10:02 Размер текста - 17 +

Двое полицейских погибли, четверо ранены при нападении на наряд ДПС в Карачаево-Черкесии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вечером 28 апреля на наряд ДПС ГИБДД МВД по Карачаево-Черкесской Республике произошло вооруженное нападение. Об этом рассказали местные представители МВД. «Злоумышленники приблизились на автомашине к временному посту, бросили в сторону полицейских взрывное устройство и открыли огонь из автоматического оружия. Сотрудники полиции открыли ответный огонь по нападавшим, при этом на одном из преступников сработало взрывное устройство», — говорится в telegram-канале МВД по ЧКР. Известно, что в результате нападения погибли двое сотрудников полиции по Курганской области, ранения получили еще двое сотрудников ДПС ГИБДД МВД по КЧР, сотрудник Росгвардии КЧР и сотрудник УМВД России по Курганской области. Пятеро нападавших ликвидированы. Предполагается, что эти же нападавшие ранее совершили нападение на полицейских 21 апреля в районе «Нижнего Рынка» в городе Карачаевск. Тогда двое полицейских погибли, а одного увезли в больницу. URA.RU рассказало, что произошло в тот день в материале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вечером 28 апреля на наряд ДПС ГИБДД МВД по Карачаево-Черкесской Республике произошло вооруженное нападение. Об этом рассказали местные представители МВД. «Злоумышленники приблизились на автомашине к временному посту, бросили в сторону полицейских взрывное устройство и открыли огонь из автоматического оружия. Сотрудники полиции открыли ответный огонь по нападавшим, при этом на одном из преступников сработало взрывное устройство», — говорится в telegram-канале МВД по ЧКР. Известно, что в результате нападения погибли двое сотрудников полиции по Курганской области, ранения получили еще двое сотрудников ДПС ГИБДД МВД по КЧР, сотрудник Росгвардии КЧР и сотрудник УМВД России по Курганской области. Пятеро нападавших ликвидированы. Предполагается, что эти же нападавшие ранее совершили нападение на полицейских 21 апреля в районе «Нижнего Рынка» в городе Карачаевск. Тогда двое полицейских погибли, а одного увезли в больницу. URA.RU рассказало, что произошло в тот день в материале.