В Карачаево-Черкессии ликвидированы нападавшие на сотрудников полиции. Видео

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Губернатор Вадим Шумков вручает ключи от новых машин сотрудникам регионального управления МВД. Курган, машина полиции, наряд, полиция, наряд полиции
Двое полицейских погибли, четверо ранены при нападении на наряд ДПС в Карачаево-Черкесии Фото:

Вечером 28 апреля на наряд ДПС ГИБДД МВД по Карачаево-Черкесской Республике произошло вооруженное нападение. Об этом рассказали местные представители МВД.

«Злоумышленники приблизились на автомашине к временному посту, бросили в сторону полицейских взрывное устройство и открыли огонь из автоматического оружия. Сотрудники полиции открыли ответный огонь по нападавшим, при этом на одном из преступников сработало взрывное устройство», — говорится в telegram-канале МВД по ЧКР.

Известно, что в результате нападения погибли двое сотрудников полиции по Курганской области, ранения получили еще двое сотрудников ДПС ГИБДД МВД по КЧР, сотрудник Росгвардии КЧР и сотрудник УМВД России по Курганской области. Пятеро нападавших ликвидированы.

Предполагается, что эти же нападавшие ранее совершили нападение на полицейских 21 апреля в районе «Нижнего Рынка» в городе Карачаевск. Тогда двое полицейских погибли, а одного увезли в больницу. URA.RU рассказало, что произошло в тот день в материале.

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Вечером 28 апреля на наряд ДПС ГИБДД МВД по Карачаево-Черкесской Республике произошло вооруженное нападение. Об этом рассказали местные представители МВД. «Злоумышленники приблизились на автомашине к временному посту, бросили в сторону полицейских взрывное устройство и открыли огонь из автоматического оружия. Сотрудники полиции открыли ответный огонь по нападавшим, при этом на одном из преступников сработало взрывное устройство», — говорится в telegram-канале МВД по ЧКР. Известно, что в результате нападения погибли двое сотрудников полиции по Курганской области, ранения получили еще двое сотрудников ДПС ГИБДД МВД по КЧР, сотрудник Росгвардии КЧР и сотрудник УМВД России по Курганской области. Пятеро нападавших ликвидированы. Предполагается, что эти же нападавшие ранее совершили нападение на полицейских 21 апреля в районе «Нижнего Рынка» в городе Карачаевск. Тогда двое полицейских погибли, а одного увезли в больницу. URA.RU рассказало, что произошло в тот день в материале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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