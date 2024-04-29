Вечером 28 апреля на наряд ДПС ГИБДД МВД по Карачаево-Черкесской Республике произошло вооруженное нападение. Об этом рассказали местные представители МВД.
«Злоумышленники приблизились на автомашине к временному посту, бросили в сторону полицейских взрывное устройство и открыли огонь из автоматического оружия. Сотрудники полиции открыли ответный огонь по нападавшим, при этом на одном из преступников сработало взрывное устройство», —
Известно, что в результате нападения погибли двое сотрудников полиции по Курганской области, ранения получили еще двое сотрудников ДПС ГИБДД МВД по КЧР, сотрудник Росгвардии КЧР и сотрудник УМВД России по Курганской области. Пятеро нападавших ликвидированы.
Предполагается, что эти же нападавшие ранее совершили нападение на полицейских 21 апреля в районе «Нижнего Рынка» в городе Карачаевск. Тогда двое полицейских погибли, а одного увезли в больницу. URA.RU рассказало, что произошло в тот день в материале.
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