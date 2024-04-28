В Челябинске рекламное табло стало желто-синим с проукраинским лозунгом

В Челябинске на рекламном электронном табло, расположенном на здании автосалона, утром 29 апреля появился проукраинский лозунг, само табло окрасилось в желто-синие цвета. Автосалон находится на улице Братьев Кашириных.
«Украинский флаг стал неожиданностью для жителей соседних домов. Они засыпали редакцию фотографиями», — сообщает издание «74.ру». Лозунг, появившийся на фоне цветов флага Украины, внесен Минюстом РФ в перечень нацистских.
Правоохранительные органы от комментариев воздержались. В автосалоне на звонки не отвечают. Как сообщают источники, речь идет о взломе электронной системы. Подобный инцидент произошел в Челябинске 17 марта, в день выборов президента РФ. В ТРК «Космос» взломали электронную систему подсчетов посетителей и включили гимн Украины.
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