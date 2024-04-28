28 апреля 2024
27 апреля 2024

В Челябинске рекламное табло стало желто-синим с проукраинским лозунгом

© Служба новостей «URA.RU»
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Улицы ночного Челябинска, авто, проспект ленина, дождь
Инцидент произошел рано утром Фото:

В Челябинске на рекламном электронном табло, расположенном на здании автосалона, утром 29 апреля появился проукраинский лозунг, само табло окрасилось в желто-синие цвета. Автосалон находится на улице Братьев Кашириных.

«Украинский флаг стал неожиданностью для жителей соседних домов. Они засыпали редакцию фотографиями», — сообщает издание «74.ру». Лозунг, появившийся на фоне цветов флага Украины, внесен Минюстом РФ в перечень нацистских.

Правоохранительные органы от комментариев воздержались. В автосалоне на звонки не отвечают. Как сообщают источники, речь идет о взломе электронной системы. Подобный инцидент произошел в Челябинске 17 марта, в день выборов президента РФ. В ТРК «Космос» взломали электронную систему подсчетов посетителей и включили гимн Украины.

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В Челябинске на рекламном электронном табло, расположенном на здании автосалона, утром 29 апреля появился проукраинский лозунг, само табло окрасилось в желто-синие цвета. Автосалон находится на улице Братьев Кашириных. «Украинский флаг стал неожиданностью для жителей соседних домов. Они засыпали редакцию фотографиями», — сообщает издание «74.ру». Лозунг, появившийся на фоне цветов флага Украины, внесен Минюстом РФ в перечень нацистских. Правоохранительные органы от комментариев воздержались. В автосалоне на звонки не отвечают. Как сообщают источники, речь идет о взломе электронной системы. Подобный инцидент произошел в Челябинске 17 марта, в день выборов президента РФ. В ТРК «Космос» взломали электронную систему подсчетов посетителей и включили гимн Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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