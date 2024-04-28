Тюменские власти уменьшат заторы на трассе Тюмень — Омск в Абатском

29 апреля 2024 в 12:02 Размер текста - 17 +

Сейчас размер пробки в Абастком на федеральной трассе Тюмень — Омск составляет 60 километров Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Власти Тюменской области приняли меры, чтобы уменьшит многокилометровые пробки на федеральной трассе Тюмень — Омск. Чтобы пропускать больше машин по реверсивному участку, на нем введут технологические перерывы, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. «Понимаем, что заторы доставляют неудобства водителям. Поэтому принято решение сделать технологические перерывы. Так мы сможем пропускать большее количество транспорта», — рассказал губернатор в своем telegram-канале. Сейчас на трассе введено реверсивное движение из-за работ по укреплению дамбы. По данным ГИБДД размер пробки достиг 60 километров с обеих сторон. Ранее URA.RU cообщало, что полпред президента УРФО Владимир Якушев попросил водителей воздержаться от поездок по федеральной трассе Тюмень — Омск. Такое заявление он сделал во время заседания оперативного штаба по паводкам в Тюменской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Тюменской области приняли меры, чтобы уменьшит многокилометровые пробки на федеральной трассе Тюмень — Омск. Чтобы пропускать больше машин по реверсивному участку, на нем введут технологические перерывы, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. «Понимаем, что заторы доставляют неудобства водителям. Поэтому принято решение сделать технологические перерывы. Так мы сможем пропускать большее количество транспорта», — рассказал губернатор в своем telegram-канале. Сейчас на трассе введено реверсивное движение из-за работ по укреплению дамбы. По данным ГИБДД размер пробки достиг 60 километров с обеих сторон. Ранее URA.RU cообщало, что полпред президента УРФО Владимир Якушев попросил водителей воздержаться от поездок по федеральной трассе Тюмень — Омск. Такое заявление он сделал во время заседания оперативного штаба по паводкам в Тюменской области.