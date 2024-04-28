28 апреля 2024

Уровень Тобола в Кургане почти сровнялся с отметкой «опасное явление»

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Набережная Тобола, дамба в городе.Курган, тобол, паводок
Вода в Тоболе продолжает медленно убывать Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане вода в Тоболе опустилась до 851 сантиметра. Такие данные отражены на интерактивной карте «Паводок 2024». За два часа уровень упал еще на сантиметр.

«По данным на 12:00 часов, уровень воды в реке Тобол в Кургане — 851 см», — указано на портале «Паводок 2024» по информации Курганского ЦГМС. В Кургане уровень 850 см — это отметка «опасное явление».

Ранее сотрудники Роспотребнадзора рекомендовали жителям, чьи дома попали в зону подтопления, не использовать воду из колодцев и скважин для питья. В течение месяца такую воду возможно использовать только для хозяйственных нужд.

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В Кургане вода в Тоболе опустилась до 851 сантиметра. Такие данные отражены на интерактивной карте «Паводок 2024». За два часа уровень упал еще на сантиметр. «По данным на 12:00 часов, уровень воды в реке Тобол в Кургане — 851 см», — указано на портале «Паводок 2024» по информации Курганского ЦГМС. В Кургане уровень 850 см — это отметка «опасное явление». Ранее сотрудники Роспотребнадзора рекомендовали жителям, чьи дома попали в зону подтопления, не использовать воду из колодцев и скважин для питья. В течение месяца такую воду возможно использовать только для хозяйственных нужд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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