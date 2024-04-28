Уровень Тобола в Кургане почти сровнялся с отметкой «опасное явление»

Вода в Тоболе продолжает медленно убывать
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
В Кургане вода в Тоболе опустилась до 851 сантиметра. Такие данные отражены на интерактивной карте «Паводок 2024». За два часа уровень упал еще на сантиметр.
«По данным на 12:00 часов, уровень воды в реке Тобол в Кургане — 851 см», — указано на портале «Паводок 2024» по информации Курганского ЦГМС. В Кургане уровень 850 см — это отметка «опасное явление».
Ранее сотрудники Роспотребнадзора рекомендовали жителям, чьи дома попали в зону подтопления, не использовать воду из колодцев и скважин для питья. В течение месяца такую воду возможно использовать только для хозяйственных нужд.
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