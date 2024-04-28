28 апреля 2024
27 апреля 2024

На Ямале из-за метели перекрыли дорогу Лабытнанги — Харп

© Служба новостей «URA.RU»
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Метель. Салехард
Автоинспекторы предлагают водителям ехать через Обскую Фото:

Сильный ветер стал причиной перекрытия участка трассы Лабытнанги — Харп. Автоинспекторы предлагают водителям ехать через Обскую, сообщает ведомственный канал в Telegram.

«С 12:30 в связи с неблагоприятными условиями закрывается участок дороги Лабытнанги-Харп с шестого по 13 км. Движение осуществляется через ст. Обская», — говорится в сообщении Госавтоинспекции Ямала. Ранее сообщалось, что на участке Новый Уренгой — Пангоды перекрыли движение автотранспорта. Причина — неблагоприятная дорожная обстановка.

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Сильный ветер стал причиной перекрытия участка трассы Лабытнанги — Харп. Автоинспекторы предлагают водителям ехать через Обскую, сообщает ведомственный канал в Telegram. «С 12:30 в связи с неблагоприятными условиями закрывается участок дороги Лабытнанги-Харп с шестого по 13 км. Движение осуществляется через ст. Обская», — говорится в сообщении Госавтоинспекции Ямала. Ранее сообщалось, что на участке Новый Уренгой — Пангоды перекрыли движение автотранспорта. Причина — неблагоприятная дорожная обстановка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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