На Ямале из-за метели перекрыли дорогу Лабытнанги — Харп

Автоинспекторы предлагают водителям ехать через Обскую
Сильный ветер стал причиной перекрытия участка трассы Лабытнанги — Харп. Автоинспекторы предлагают водителям ехать через Обскую, сообщает ведомственный канал в Telegram.
«С 12:30 в связи с неблагоприятными условиями закрывается участок дороги Лабытнанги-Харп с шестого по 13 км. Движение осуществляется через ст. Обская», — говорится в сообщении Госавтоинспекции Ямала. Ранее сообщалось, что на участке Новый Уренгой — Пангоды перекрыли движение автотранспорта. Причина — неблагоприятная дорожная обстановка.
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