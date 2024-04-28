Курганский губернатор объяснил, зачем бурили тысячи скважин

В Курганской области во время паводка были пробурены тысячи скважин, которые повысили впитываемость почвы в пойме Тобола. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале «силаVправде (V.Шумков)».
«В ходе подготовки к паводку в Кетовском, Белозерском муниципальных округах и городе Кургане было пробурено несколько тысяч скважин. Основная цель — повысить коэффициент впитываемости почвы в пойме реки Тобол и снизить скорость перемещения воды и ее объем», — написал Шумков.
URA.RU писало, что 13 апреля скважины бурили в Кетовском округе в районе поселка Бараба. На месте работал замглавы Кургана Роман Медведев. Однако некоторые эксперты считают такую меру неэффективной. В их числе руководитель отдела исследований изменения климата Государственного гидрологического института Олег Анисимов и главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Михаил Болгов.
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В Курганской области во время паводка были пробурены тысячи скважин, которые повысили впитываемость почвы в пойме Тобола. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале «силаVправде (V.Шумков)». «В ходе подготовки к паводку в Кетовском, Белозерском муниципальных округах и городе Кургане было пробурено несколько тысяч скважин. Основная цель — повысить коэффициент впитываемости почвы в пойме реки Тобол и снизить скорость перемещения воды и ее объем», — написал Шумков. URA.RU писало, что 13 апреля скважины бурили в Кетовском округе в районе поселка Бараба. На месте работал замглавы Кургана Роман Медведев. Однако некоторые эксперты считают такую меру неэффективной. В их числе руководитель отдела исследований изменения климата Государственного гидрологического института Олег Анисимов и главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Михаил Болгов.