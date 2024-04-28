28 апреля 2024

Курганский губернатор объяснил, зачем бурили тысячи скважин

Шумков: тысячи скважин пробурены, чтобы снизить скорость и объем паводка
© Служба новостей «URA.RU»
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Бурение скважин в пойме реки Тобол у села Бараба. Курганская область, бурение, скважина, буровая установка, буровые работы
В двух округах области и в Кургане пробурили несколько тысяч скважин Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Курганской области во время паводка были пробурены тысячи скважин, которые повысили впитываемость почвы в пойме Тобола. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале «силаVправде (V.Шумков)».

«В ходе подготовки к паводку в Кетовском, Белозерском муниципальных округах и городе Кургане было пробурено несколько тысяч скважин. Основная цель — повысить коэффициент впитываемости почвы в пойме реки Тобол и снизить скорость перемещения воды и ее объем», — написал Шумков.

URA.RU писало, что 13 апреля скважины бурили в Кетовском округе в районе поселка Бараба. На месте работал замглавы Кургана Роман Медведев. Однако некоторые эксперты считают такую меру неэффективной. В их числе руководитель отдела исследований изменения климата Государственного гидрологического института Олег Анисимов и главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Михаил Болгов.

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В Курганской области во время паводка были пробурены тысячи скважин, которые повысили впитываемость почвы в пойме Тобола. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале «силаVправде (V.Шумков)». «В ходе подготовки к паводку в Кетовском, Белозерском муниципальных округах и городе Кургане было пробурено несколько тысяч скважин. Основная цель — повысить коэффициент впитываемости почвы в пойме реки Тобол и снизить скорость перемещения воды и ее объем», — написал Шумков. URA.RU писало, что 13 апреля скважины бурили в Кетовском округе в районе поселка Бараба. На месте работал замглавы Кургана Роман Медведев. Однако некоторые эксперты считают такую меру неэффективной. В их числе руководитель отдела исследований изменения климата Государственного гидрологического института Олег Анисимов и главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Михаил Болгов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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