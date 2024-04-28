На дорогах ЯНАО организовано реверсивное движение со спецтехникой

На трассе Коротчаево — Новый Уренгой организовали реверсивное движение колонн в сопровождении спецтехники. ДСП выставило два поста, сообщают автоинспекторы в Telegram.
«На дороге Коротчаево — Новый Уренгой ограничено движение. На участке организовано реверсивное движение колонн в сопровождении спецтехники. Посты ДПС выставлены на 683 и 707 километрах», — сообщает Госавтоинспекция округа.
Ранее госавтоинспекция предупреждала, что на участке дороги Новый Уренгой — Пангоды автоинспекция перекрыла движение автотранспорта. Сильный ветер и метель также стали причиной перекрытия участка трассы Лабытнанги — Харп.
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На трассе Коротчаево — Новый Уренгой организовали реверсивное движение колонн в сопровождении спецтехники. ДСП выставило два поста, сообщают автоинспекторы в Telegram. «На дороге Коротчаево — Новый Уренгой ограничено движение. На участке организовано реверсивное движение колонн в сопровождении спецтехники. Посты ДПС выставлены на 683 и 707 километрах», — сообщает Госавтоинспекция округа. Ранее госавтоинспекция предупреждала, что на участке дороги Новый Уренгой — Пангоды автоинспекция перекрыла движение автотранспорта. Сильный ветер и метель также стали причиной перекрытия участка трассы Лабытнанги — Харп.