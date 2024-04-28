28 апреля 2024
27 апреля 2024

На дорогах ЯНАО организовано реверсивное движение со спецтехникой

На трассе Коротчаево — Новый Уренгой ограничено движение
© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога. Плохая видимость. Курган, метель, плохая видимость, трасса, дорога
На дороге Коротчаево — Новый Уренгой ограничено движение. Фото:

На трассе Коротчаево — Новый Уренгой организовали реверсивное движение колонн в сопровождении спецтехники. ДСП выставило два поста, сообщают автоинспекторы в Telegram.

«На дороге Коротчаево — Новый Уренгой ограничено движение. На участке организовано реверсивное движение колонн в сопровождении спецтехники. Посты ДПС выставлены на 683 и 707 километрах», — сообщает Госавтоинспекция округа.

Ранее госавтоинспекция предупреждала, что на участке дороги Новый Уренгой — Пангоды автоинспекция перекрыла движение автотранспорта. Сильный ветер и метель также стали причиной перекрытия участка трассы Лабытнанги — Харп.

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На трассе Коротчаево — Новый Уренгой организовали реверсивное движение колонн в сопровождении спецтехники. ДСП выставило два поста, сообщают автоинспекторы в Telegram. «На дороге Коротчаево — Новый Уренгой ограничено движение. На участке организовано реверсивное движение колонн в сопровождении спецтехники. Посты ДПС выставлены на 683 и 707 километрах», — сообщает Госавтоинспекция округа. Ранее госавтоинспекция предупреждала, что на участке дороги Новый Уренгой — Пангоды автоинспекция перекрыла движение автотранспорта. Сильный ветер и метель также стали причиной перекрытия участка трассы Лабытнанги — Харп.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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