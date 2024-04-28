В Абатском районе из опасной зоны эвакуировали более 1 300 человек

В Абатском районе эвакуированы уже 1 300 человек. 14 населенных пунктов оказались отрезаны водой, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
«У нас 14 населенных пунктов отрезаны от „большой земли“, 11 дорог областного значения закрыты водой. Работают четыре лодочные переправы. Пункты временного размещения развернуты и готовы к приему людей», — приводят слова главы Абатского района Игоря Васильева в инфоцентре.
Игорь Васильев также рассказал, что высоты дамб достаточно, чтобы сдержать воду, однако из-за естественных процессов есть опасность намокания и сползания тела дамб. Поэтому глава Абатского района еще раз призвал местных жителей эвакуироваться.
Ранее URA.RU сообщало, что глава Абатского объявил экстренную эвакуацию. Он сообщил о реальной опасности затопления улиц села.
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В Абатском районе эвакуированы уже 1 300 человек. 14 населенных пунктов оказались отрезаны водой, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «У нас 14 населенных пунктов отрезаны от „большой земли“, 11 дорог областного значения закрыты водой. Работают четыре лодочные переправы. Пункты временного размещения развернуты и готовы к приему людей», — приводят слова главы Абатского района Игоря Васильева в инфоцентре. Игорь Васильев также рассказал, что высоты дамб достаточно, чтобы сдержать воду, однако из-за естественных процессов есть опасность намокания и сползания тела дамб. Поэтому глава Абатского района еще раз призвал местных жителей эвакуироваться. Ранее URA.RU сообщало, что глава Абатского объявил экстренную эвакуацию. Он сообщил о реальной опасности затопления улиц села.