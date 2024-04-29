Финляндия просит европейских пограничников обеспечить безопасность границы с Россией

Финляндия попросила Frontex продлить поддержку приграничной с РФ территории

29 апреля 2024 в 16:17 Размер текста - 17 +

Frontex может продлить поддержку безопасности на границе РФ и Финляндии до ноября 2024 года Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Финляндия попросила Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex продлить обеспечение безопасности приграничной с Россией территории до ноября текущего года. Об этом сообщает представитель финской погранохраны Марко Саарекс. «Пограничники Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex продолжат следить за территорией границы между Финляндией и Россией до осени», — передает региональная служба новостей Uutissuomalainen слова Саарекса. Отмечается, что обеспечение безопасности со стороны Frontex продлится до ноября 2024 года. На данный момент Frontex еще не ответило на запрос Финляндии. Однако Саарекс считает, что помощь будет продлена. С помощью продления работы агентства на границе с РФ финские пограничники хотят обеспечить готовность внутренних ресурсов в случае возможных изменений ситуации на территории. Ранее спикер государственной думы РФ Вячеслав Володин выразил свое мнение относительно действий Финляндии по закрытию границы с Россией. Он заявил, что это решение негативно скажется на развитии финской стороны и приведет к ухудшению экономической ситуации в регионах страны. По словам Володина, закрытие границы остановило туристический поток, что привело к закрытию бизнесов и опустению муниципалитетов. Он привел пример с финским муниципалитетом Виролахти, который, возможно, будет объединен с другим городом из-за экономических трудностей. Володин также упомянул, что Финляндия обратилась к Евросоюзу с просьбой о предоставлении десяти миллиардов евро на поддержку приграничных районов. Спикер Госдумы связал сложившуюся ситуацию с решением Финляндии вступить в НАТО, что, по его мнению, привело к потере суверенитета страны. Ранее Финляндия ввела ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне увеличения числа беженцев из третьих стран. Финские власти высказывали обвинения в адрес России о целенаправленной отправке просителей убежища к их границе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Финляндия попросила Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex продлить обеспечение безопасности приграничной с Россией территории до ноября текущего года. Об этом сообщает представитель финской погранохраны Марко Саарекс. «Пограничники Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex продолжат следить за территорией границы между Финляндией и Россией до осени», — передает региональная служба новостей Uutissuomalainen слова Саарекса. Отмечается, что обеспечение безопасности со стороны Frontex продлится до ноября 2024 года. На данный момент Frontex еще не ответило на запрос Финляндии. Однако Саарекс считает, что помощь будет продлена. С помощью продления работы агентства на границе с РФ финские пограничники хотят обеспечить готовность внутренних ресурсов в случае возможных изменений ситуации на территории. Ранее спикер государственной думы РФ Вячеслав Володин выразил свое мнение относительно действий Финляндии по закрытию границы с Россией. Он заявил, что это решение негативно скажется на развитии финской стороны и приведет к ухудшению экономической ситуации в регионах страны. По словам Володина, закрытие границы остановило туристический поток, что привело к закрытию бизнесов и опустению муниципалитетов. Он привел пример с финским муниципалитетом Виролахти, который, возможно, будет объединен с другим городом из-за экономических трудностей. Володин также упомянул, что Финляндия обратилась к Евросоюзу с просьбой о предоставлении десяти миллиардов евро на поддержку приграничных районов. Спикер Госдумы связал сложившуюся ситуацию с решением Финляндии вступить в НАТО, что, по его мнению, привело к потере суверенитета страны. Ранее Финляндия ввела ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне увеличения числа беженцев из третьих стран. Финские власти высказывали обвинения в адрес России о целенаправленной отправке просителей убежища к их границе.