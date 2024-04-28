28 апреля 2024

В челябинском парке вандалы выломали светильники. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Парк Зеленая роща. Екатеринбург, уличное освещение, фонарь освещения
Глава Ленинского района Александр Орел сообщил об акте вандализма в «Плодушке» Фото:

В парке «Плодушка» в Ленинском районе Челябинска вандалы выломали светильники. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил глава района Александр Орел.

«В парке „Плодушка“ выломаны светильники, которые мы поставили в начале текущего года. И это точно делают не инопланетяне!» — написал Орел на своей официальной странице во «ВКонтакте».

Глава признался, что из-за таких случаев у него «иногда» опускаются руки. По его мнению, это сделали те, кто «категорический не хочет, чтобы вокруг было красиво». Орел пообещал, что все будет исправлено, хотя придется затратить дополнительные средства из районного бюджета.

Ранее URA.RU cообщало, что челябинские вандалы снова начали красть и сдавать крышки от канализационных люков. Ситуацию прокомментировала глава города Наталья Котова.

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В парке «Плодушка» в Ленинском районе Челябинска вандалы выломали светильники. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил глава района Александр Орел. «В парке „Плодушка“ выломаны светильники, которые мы поставили в начале текущего года. И это точно делают не инопланетяне!» — написал Орел на своей официальной странице во «ВКонтакте». Глава признался, что из-за таких случаев у него «иногда» опускаются руки. По его мнению, это сделали те, кто «категорический не хочет, чтобы вокруг было красиво». Орел пообещал, что все будет исправлено, хотя придется затратить дополнительные средства из районного бюджета. Ранее URA.RU cообщало, что челябинские вандалы снова начали красть и сдавать крышки от канализационных люков. Ситуацию прокомментировала глава города Наталья Котова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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