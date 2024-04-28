Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков приготовил постные щи по фирменному рецепту из квашеной капусты с грибами. Видеороликом с поэтапным приготовлением мэр поделился на своей странице в соцсети «Вконтакте».
«Сегодня приготовлю постные щи. Для этого мне понадобится квашеная капуста, белые сухие грибы, морковь, луковица, картофель, тертые помидоры, пучок петрушки, растительное масло и соль», — говорит Маненков в видеоролике.
Для приготовления блюда мэр нарезал картофель кубиками и отправил его с грибами вариться в кастрюлю. Далее натер морковь и обжарил ее с луком в сковороде. Затем добавил к овощам квашеную капусту и тертые помидоры. Через полчаса мэр выложил капусту в бульон и добавил петрушку для пикантности вкуса.
Маненков не впервые удивляет подписчиков кулинарными мастер-классами. Недавно мэр приготовил рыбные биточки по просьбе вице-губернатора ХМАО Всеволода Кольцова.
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