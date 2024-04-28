Мэр из ХМАО раскрыл фирменный рецепт постных щей. Видео

Мэр Белоярского района Маненков приготовил постные щи по фирменному рецепту

29 апреля 2024 в 17:08 Размер текста - 17 +

Мэр Белоярского района приготовил постные щи по фирменному рецепту Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков приготовил постные щи по фирменному рецепту из квашеной капусты с грибами. Видеороликом с поэтапным приготовлением мэр поделился на своей странице в соцсети «Вконтакте». «Сегодня приготовлю постные щи. Для этого мне понадобится квашеная капуста, белые сухие грибы, морковь, луковица, картофель, тертые помидоры, пучок петрушки, растительное масло и соль», — говорит Маненков в видеоролике.



Для приготовления блюда мэр нарезал картофель кубиками и отправил его с грибами вариться в кастрюлю. Далее натер морковь и обжарил ее с луком в сковороде. Затем добавил к овощам квашеную капусту и тертые помидоры. Через полчаса мэр выложил капусту в бульон и добавил петрушку для пикантности вкуса.



Маненков не впервые удивляет подписчиков кулинарными мастер-классами. Недавно мэр приготовил рыбные биточки по просьбе вице-губернатора ХМАО Всеволода Кольцова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков приготовил постные щи по фирменному рецепту из квашеной капусты с грибами. Видеороликом с поэтапным приготовлением мэр поделился на своей странице в соцсети «Вконтакте». «Сегодня приготовлю постные щи. Для этого мне понадобится квашеная капуста, белые сухие грибы, морковь, луковица, картофель, тертые помидоры, пучок петрушки, растительное масло и соль», — говорит Маненков в видеоролике. Для приготовления блюда мэр нарезал картофель кубиками и отправил его с грибами вариться в кастрюлю. Далее натер морковь и обжарил ее с луком в сковороде. Затем добавил к овощам квашеную капусту и тертые помидоры. Через полчаса мэр выложил капусту в бульон и добавил петрушку для пикантности вкуса. Маненков не впервые удивляет подписчиков кулинарными мастер-классами. Недавно мэр приготовил рыбные биточки по просьбе вице-губернатора ХМАО Всеволода Кольцова.