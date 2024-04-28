28 апреля 2024
27 апреля 2024

Мэр из ХМАО раскрыл фирменный рецепт постных щей. Видео

Мэр Белоярского района Маненков приготовил постные щи по фирменному рецепту
© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан "Бельмесы" Екатеринбург, кастрюля, плита, суп
Мэр Белоярского района приготовил постные щи по фирменному рецепту Фото:

Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков приготовил постные щи по фирменному рецепту из квашеной капусты с грибами. Видеороликом с поэтапным приготовлением мэр поделился на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«Сегодня приготовлю постные щи. Для этого мне понадобится квашеная капуста, белые сухие грибы, морковь, луковица, картофель, тертые помидоры, пучок петрушки, растительное масло и соль», — говорит Маненков в видеоролике.

Для приготовления блюда мэр нарезал картофель кубиками и отправил его с грибами вариться в кастрюлю. Далее натер морковь и обжарил ее с луком в сковороде. Затем добавил к овощам квашеную капусту и тертые помидоры. Через полчаса мэр выложил капусту в бульон и добавил петрушку для пикантности вкуса.

Маненков не впервые удивляет подписчиков кулинарными мастер-классами. Недавно мэр приготовил рыбные биточки по просьбе вице-губернатора ХМАО Всеволода Кольцова.

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Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков приготовил постные щи по фирменному рецепту из квашеной капусты с грибами. Видеороликом с поэтапным приготовлением мэр поделился на своей странице в соцсети «Вконтакте». «Сегодня приготовлю постные щи. Для этого мне понадобится квашеная капуста, белые сухие грибы, морковь, луковица, картофель, тертые помидоры, пучок петрушки, растительное масло и соль», — говорит Маненков в видеоролике. Для приготовления блюда мэр нарезал картофель кубиками и отправил его с грибами вариться в кастрюлю. Далее натер морковь и обжарил ее с луком в сковороде. Затем добавил к овощам квашеную капусту и тертые помидоры. Через полчаса мэр выложил капусту в бульон и добавил петрушку для пикантности вкуса. Маненков не впервые удивляет подписчиков кулинарными мастер-классами. Недавно мэр приготовил рыбные биточки по просьбе вице-губернатора ХМАО Всеволода Кольцова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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