Столтенберг: НАТО не договорится о членстве Украины к лету

Генсек НАТО: страны не успеют договориться о членстве Украины к саммиту
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Визит Столтенберга в Киев, нато, Столтенберг
Столтенберг заявил, что Украина находится на «необратимом пути» к вступлению в НАТО Фото:

Все страны-члены НАТО не смогут договориться о членстве Украины в альянсе к лету 2024 года, когда будет проходить саммит альянса в США. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йен Столтенберг, который на данный момент проводит пресс-конференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

«Нужно чтобы все союзники согласились. Мы не подготовим это к саммиту в июле», — заявил Столтенберг во время пресс-конференции с Зеленским. Трансляция проходит на youtube-канале НАТО.

Генсек НАТО добавил, что верит в то, что место Киева в альянсе. Над этим будет приводиться усердная работа. Он также выразил надежду на приближение Украины к членству в НАТО, на данном этапе страна находится на «необратимом пути» к вступлению в военный блок.

Ранее депутат Верховной рады Егор Чернев сообщил, что страна хочет зарезервировать себе место в альянсе, пока не завершится конфликт с Россией. В Киеве считают, что страна может стать членом Североатлантического альянса, но после урегулирования происходящего в стране. Кроме того, Чернев считает, что НАТО на ближайшем саммите должен сделать еще один шаг к членству Украины в военном блоке. Если альянс этого не сделает, то он покажет свою слабость, отметил депутат.

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Все страны-члены НАТО не смогут договориться о членстве Украины в альянсе к лету 2024 года, когда будет проходить саммит альянса в США. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йен Столтенберг, который на данный момент проводит пресс-конференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. «Нужно чтобы все союзники согласились. Мы не подготовим это к саммиту в июле», — заявил Столтенберг во время пресс-конференции с Зеленским. Трансляция проходит на youtube-канале НАТО. Генсек НАТО добавил, что верит в то, что место Киева в альянсе. Над этим будет приводиться усердная работа. Он также выразил надежду на приближение Украины к членству в НАТО, на данном этапе страна находится на «необратимом пути» к вступлению в военный блок. Ранее депутат Верховной рады Егор Чернев сообщил, что страна хочет зарезервировать себе место в альянсе, пока не завершится конфликт с Россией. В Киеве считают, что страна может стать членом Североатлантического альянса, но после урегулирования происходящего в стране. Кроме того, Чернев считает, что НАТО на ближайшем саммите должен сделать еще один шаг к членству Украины в военном блоке. Если альянс этого не сделает, то он покажет свою слабость, отметил депутат.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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