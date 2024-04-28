Стало известно, когда откроют трассу Лабытнанги-Харп в ЯНАО

Ранее трассу перекрывали из-за метели и плохой видимости
новость из сюжетаУдар снежной стихии по центральной части ЯНАО
Движение на участке дороги Лабытнанги — Харп откроется после 18:00, сообщает автоинспекция Ямала. Ранее трассу перекрывали из-за непогоды.
«С 18.00 открывается движение по дороге Лабытнанги-Харп», — сообщает ГИБДД в telegram-канале «Госавтоинспекция Ямала». Ранее сильный ветер стал причиной перекрытия участка трассы. Водителям предлагали ехать через Обскую.
Также сообщалось, что почти сорок грузовиков и автомобилей стоят в пробке из-за метели и ДТП на участке дороги Пангоды-Новый Уренгой. В аварию попали четыре машины, образовалась пробка.
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