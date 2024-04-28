Стало известно, когда откроют трассу Лабытнанги-Харп в ЯНАО

Служба ДПС откроет дорогу Лабытнанги — Харп после 18:00

29 апреля 2024 в 18:20 Размер текста - 17 +

Ранее трассу перекрывали из-за метели и плохой видимости Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU новость из сюжета Удар снежной стихии по центральной части ЯНАО Движение на участке дороги Лабытнанги — Харп откроется после 18:00, сообщает автоинспекция Ямала. Ранее трассу перекрывали из-за непогоды. «С 18.00 открывается движение по дороге Лабытнанги-Харп», — сообщает ГИБДД в telegram-канале «Госавтоинспекция Ямала». Ранее сильный ветер стал причиной перекрытия участка трассы. Водителям предлагали ехать через Обскую. Также сообщалось, что почти сорок грузовиков и автомобилей стоят в пробке из-за метели и ДТП на участке дороги Пангоды-Новый Уренгой. В аварию попали четыре машины, образовалась пробка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Движение на участке дороги Лабытнанги — Харп откроется после 18:00, сообщает автоинспекция Ямала. Ранее трассу перекрывали из-за непогоды. «С 18.00 открывается движение по дороге Лабытнанги-Харп», — сообщает ГИБДД в telegram-канале «Госавтоинспекция Ямала». Ранее сильный ветер стал причиной перекрытия участка трассы. Водителям предлагали ехать через Обскую. Также сообщалось, что почти сорок грузовиков и автомобилей стоят в пробке из-за метели и ДТП на участке дороги Пангоды-Новый Уренгой. В аварию попали четыре машины, образовалась пробка.