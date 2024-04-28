28 апреля 2024

Стало известно, когда откроют трассу Лабытнанги-Харп в ЯНАО

Служба ДПС откроет дорогу Лабытнанги — Харп после 18:00
© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее трассу перекрывали из-за метели и плохой видимости Фото:
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Движение на участке дороги Лабытнанги — Харп откроется после 18:00, сообщает автоинспекция Ямала. Ранее трассу перекрывали из-за непогоды.

«С 18.00 открывается движение по дороге Лабытнанги-Харп», — сообщает ГИБДД в telegram-канале «Госавтоинспекция Ямала». Ранее сильный ветер стал причиной перекрытия участка трассы. Водителям предлагали ехать через Обскую.

Также сообщалось, что почти сорок грузовиков и автомобилей стоят в пробке из-за метели и ДТП на участке дороги Пангоды-Новый Уренгой. В аварию попали четыре машины, образовалась пробка.

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Движение на участке дороги Лабытнанги — Харп откроется после 18:00, сообщает автоинспекция Ямала. Ранее трассу перекрывали из-за непогоды. «С 18.00 открывается движение по дороге Лабытнанги-Харп», — сообщает ГИБДД в telegram-канале «Госавтоинспекция Ямала». Ранее сильный ветер стал причиной перекрытия участка трассы. Водителям предлагали ехать через Обскую. Также сообщалось, что почти сорок грузовиков и автомобилей стоят в пробке из-за метели и ДТП на участке дороги Пангоды-Новый Уренгой. В аварию попали четыре машины, образовалась пробка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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