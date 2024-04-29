Полиция Молдавии пригрозила тем, кто наденет георгиевскую ленту 9 Мая

29 апреля 2024 в 18:37 Размер текста - 17 +

В Молдавии на законодательном уровне запрещено надевать георгиевскую ленту на 9 Мая, напомнили в полиции страны Фото: Денис Моргунов © URA.RU Полиция Молдавии будет выписывать штрафы людям, которые на День Победы наденут георгиевские ленты. Об этом сообщил глава Генерального инспектората полиции республики Виорел Чернэуцану. «В этом контексте напоминаю, что статья 365 (5) — это действующая норма и в настоящее время запрещена продажа, хранение, производство и ношение двухцветной ленты, которая является символом агрессии. Ношение символов агрессии в Молдавии санкционируется», — передает ТАСС слова Чернэуцану. Он добавил, что все граждане страны обязаны соблюдать правила, которые установлены законодательством. Новость по теме Как бывшие республики СССР отменяют День Победы Двухцветная ленточка является аналогом ленты ордена Святого Георгия, учрежденного Екатериной II в 1769 году во время русско-турецкой войны. Черный цвет традиционно ассоциируется с дымом, а оранжевый — с огнем, символизируя воинский подвиг. Георгиевская лента впервые была использована как символ памяти и уважения к подвигу советского народа во время Великой Отечественной войны в 2005 году, когда отмечалось 60-летие Победы. В конце 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту георгиевской ленты как символа воинской славы. Инициатива исходила от депутатов и сенаторов партии «Единая Россия». Теперь за публичное осквернение георгиевской ленты установлены серьезные штрафные санкции и возможность уголовного наказания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полиция Молдавии будет выписывать штрафы людям, которые на День Победы наденут георгиевские ленты. Об этом сообщил глава Генерального инспектората полиции республики Виорел Чернэуцану. «В этом контексте напоминаю, что статья 365 (5) — это действующая норма и в настоящее время запрещена продажа, хранение, производство и ношение двухцветной ленты, которая является символом агрессии. Ношение символов агрессии в Молдавии санкционируется», — передает ТАСС слова Чернэуцану. Он добавил, что все граждане страны обязаны соблюдать правила, которые установлены законодательством. Двухцветная ленточка является аналогом ленты ордена Святого Георгия, учрежденного Екатериной II в 1769 году во время русско-турецкой войны. Черный цвет традиционно ассоциируется с дымом, а оранжевый — с огнем, символизируя воинский подвиг. Георгиевская лента впервые была использована как символ памяти и уважения к подвигу советского народа во время Великой Отечественной войны в 2005 году, когда отмечалось 60-летие Победы. В конце 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту георгиевской ленты как символа воинской славы. Инициатива исходила от депутатов и сенаторов партии «Единая Россия». Теперь за публичное осквернение георгиевской ленты установлены серьезные штрафные санкции и возможность уголовного наказания.