Уровень Тобола в Кургане стал ниже критической отметки

В Кургане уровень воды в реке Тобол стал ниже критической отметки. По данным ЦГМС, вода снизилась до 849 сантиметров.
«На 18:00 уровень воды в реке Тобол в Кургане составляет 849 сантиметров», — указано на интерактивной карте «Паводок 2024». Опасные явления на реке начинаются при 850 сантиметрах.
В настоящее время «голова» паводка находится в Белозерском округе. Там чуть ранее зафиксировали небольшое поднятие уровня в районе села Памятное — до 548 см. В районе окружного центра вода держится на отметке 610 см.
URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков назвал условия снятия режима ЧС, а также рассказал о выплатах пострадавшим от паводка на ремонт. Актуальная информация о паводке и его последствиях — в онлайн-трансляции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!