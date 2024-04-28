28 апреля 2024

Уровень Тобола в Кургане стал ниже критической отметки

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Виды Кургана, река тобол, мост бурова петрова
Тобол в Кургане стал ниже 850 см Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане уровень воды в реке Тобол стал ниже критической отметки. По данным ЦГМС, вода снизилась до 849 сантиметров.

«На 18:00 уровень воды в реке Тобол в Кургане составляет 849 сантиметров», — указано на интерактивной карте «Паводок 2024». Опасные явления на реке начинаются при 850 сантиметрах.

В настоящее время «голова» паводка находится в Белозерском округе. Там чуть ранее зафиксировали небольшое поднятие уровня в районе села Памятное — до 548 см. В районе окружного центра вода держится на отметке 610 см.

URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков назвал условия снятия режима ЧС, а также рассказал о выплатах пострадавшим от паводка на ремонт. Актуальная информация о паводке и его последствиях — в онлайн-трансляции.

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В Кургане уровень воды в реке Тобол стал ниже критической отметки. По данным ЦГМС, вода снизилась до 849 сантиметров. «На 18:00 уровень воды в реке Тобол в Кургане составляет 849 сантиметров», — указано на интерактивной карте «Паводок 2024». Опасные явления на реке начинаются при 850 сантиметрах. В настоящее время «голова» паводка находится в Белозерском округе. Там чуть ранее зафиксировали небольшое поднятие уровня в районе села Памятное — до 548 см. В районе окружного центра вода держится на отметке 610 см. URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков назвал условия снятия режима ЧС, а также рассказал о выплатах пострадавшим от паводка на ремонт. Актуальная информация о паводке и его последствиях — в онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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