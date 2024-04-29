Тобол снижается, пострадавшим от паводка заплатят за ремонт: главное к вечеру 29 апреля

В Курганской области паводок пошел на спад в Белозерском округе

29 апреля 2024 в 21:13 Размер текста - 17 +

В Кургане Тобол стал ниже уровня критической отметки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Уровень Тобола в Кургане за день снизился на пять сантиметров, миновав критическую отметку в 850 сантиметров, при которой наступают опасные явления. К вечеру зафиксировано снижение воды и в Белозерском округе, который встретил «голову» паводка. Губернатор Вашим Шумков отметил, что паводок по реке Тобол ниже Кургана постепенно теряет свою силу и скорость, часть воды забирает оттаявшая пойма. Пострадавших просят подать новое заявление В администрации Белозерского округа просят пострадавших от паводка повторно подать заявление на материальную помощь. «Если вода в ваш дом зашла, но ранее вы получили отказ в единовременной выплате, потому что она не поднялась выше уровня пола, необходимо снова подать заявление удобным для вас способом», — указано в сообщении администрации. Теперь единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получат все, у кого дома подтопило, и вода зашла в подполье. Аналогичная ситуация в других муниципалитетах. Муниципальные комиссии по оценке ущерба от паводка созданы во всех пострадавших округах и работают без выходных. Пострадавшим компенсируют ремонт Губернатор Вадим Шумков рассказал, как в регионе будут компенсировать ремонт пострадавшим от паводка. Сертификаты на капремонт будут рассчитываться по нормативам Минстроя — по 7000 рублей за квадратный метр. «Если есть документы на жилье, есть решение комиссии, то деньги будут получены из расчета 7000 рублей на квадратный метр. Если признается жилье непригодным для проживания, его паводком унесло, то в таком случае расчет тоже будет по стандартам Минстроя на покупку нового жилья или строительство», — пояснил Шумков во время интервью «Радио России». Режим ЧС в регионе сохранится Шумков также отметил, что в ближайшее время режим ЧС не будет снят. «Режим ЧС рассчитан не только на предотвращение, но и ликвидацию последствий. Когда будут пройдены все стадии, и территория будет безопасна, тогда и будет снят режим ЧС», — уточнил он. В настоящее время продолжается разбор завалов мусора, принесенных паводком. 29 апреля спасатели убрали острова мусора, прибитые к подвесному мосту в Западном микрорайоне Кургана. URA.RU продолжает следить за ситуацией с паводком в Курганской области, а также о последствиях стихии. Актуальные новости по теме — в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уровень Тобола в Кургане за день снизился на пять сантиметров, миновав критическую отметку в 850 сантиметров, при которой наступают опасные явления. К вечеру зафиксировано снижение воды и в Белозерском округе, который встретил «голову» паводка. Губернатор Вашим Шумков отметил, что паводок по реке Тобол ниже Кургана постепенно теряет свою силу и скорость, часть воды забирает оттаявшая пойма. В администрации Белозерского округа просят пострадавших от паводка повторно подать заявление на материальную помощь. «Если вода в ваш дом зашла, но ранее вы получили отказ в единовременной выплате, потому что она не поднялась выше уровня пола, необходимо снова подать заявление удобным для вас способом», — указано в сообщении администрации. Теперь единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получат все, у кого дома подтопило, и вода зашла в подполье. Аналогичная ситуация в других муниципалитетах. Муниципальные комиссии по оценке ущерба от паводка созданы во всех пострадавших округах и работают без выходных. Губернатор Вадим Шумков рассказал, как в регионе будут компенсировать ремонт пострадавшим от паводка. Сертификаты на капремонт будут рассчитываться по нормативам Минстроя — по 7000 рублей за квадратный метр. «Если есть документы на жилье, есть решение комиссии, то деньги будут получены из расчета 7000 рублей на квадратный метр. Если признается жилье непригодным для проживания, его паводком унесло, то в таком случае расчет тоже будет по стандартам Минстроя на покупку нового жилья или строительство», — пояснил Шумков во время интервью «Радио России». Шумков также отметил, что в ближайшее время режим ЧС не будет снят. «Режим ЧС рассчитан не только на предотвращение, но и ликвидацию последствий. Когда будут пройдены все стадии, и территория будет безопасна, тогда и будет снят режим ЧС», — уточнил он. В настоящее время продолжается разбор завалов мусора, принесенных паводком. 29 апреля спасатели убрали острова мусора, прибитые к подвесному мосту в Западном микрорайоне Кургана. URA.RU продолжает следить за ситуацией с паводком в Курганской области, а также о последствиях стихии. Актуальные новости по теме — в онлайн-трансляции.