Германия передала Украине еще десять БМП Marder и снаряды

Германия внесла в список переданных Киеву вооружений 10 боевых машин пехоты (БМП) Marder, снаряды для танков Leopard 2 и другое оружие. Об говорится на сайте правительства страны.
«Новый пакет включает в себя также около 30 тысяч снарядов для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, ракеты для системы ПВО IRIS-T SLM, радиолокационную станцию кругового обзора TRML-4D, 7,5 тысячи артиллерийских снарядов калибра 155 мм», — заявили в правительства. ФРГ.
Также в списке появились мостоукладчик Biber, инженерный танк Dachs, девять танковых минных трала, система защиты для вертолетов, подвесные моторы, осветительные приборы, 18 тысяч снарядов калибра 40 мм, минометные боеприпасы.
Ранее на Украине рассказали, что Германия поставила ВСУ танки Leopard с дефектами. Главными недостатками немецкого танка Leopard 2А5 являются излишняя автоматизированность и невозможность ремонта в полевых условиях, считает командир ремонтного взвода ЦВО с позывным «Перо».
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