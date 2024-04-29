Германия передала Украине еще десять БМП Marder и снаряды

29 апреля 2024 в 23:45 Размер текста - 17 +

Правительство Германии внесло в список снаряды для танков Leopard 2 Фото: Spc. Steven Hitchcock / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия внесла в список переданных Киеву вооружений 10 боевых машин пехоты (БМП) Marder, снаряды для танков Leopard 2 и другое оружие. Об говорится на сайте правительства страны. «Новый пакет включает в себя также около 30 тысяч снарядов для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, ракеты для системы ПВО IRIS-T SLM, радиолокационную станцию кругового обзора TRML-4D, 7,5 тысячи артиллерийских снарядов калибра 155 мм», — заявили в правительства. ФРГ. Также в списке появились мостоукладчик Biber, инженерный танк Dachs, девять танковых минных трала, система защиты для вертолетов, подвесные моторы, осветительные приборы, 18 тысяч снарядов калибра 40 мм, минометные боеприпасы. Ранее на Украине рассказали, что Германия поставила ВСУ танки Leopard с дефектами. Главными недостатками немецкого танка Leopard 2А5 являются излишняя автоматизированность и невозможность ремонта в полевых условиях, считает командир ремонтного взвода ЦВО с позывным «Перо». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Германия внесла в список переданных Киеву вооружений 10 боевых машин пехоты (БМП) Marder, снаряды для танков Leopard 2 и другое оружие. Об говорится на сайте правительства страны. «Новый пакет включает в себя также около 30 тысяч снарядов для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, ракеты для системы ПВО IRIS-T SLM, радиолокационную станцию кругового обзора TRML-4D, 7,5 тысячи артиллерийских снарядов калибра 155 мм», — заявили в правительства. ФРГ. Также в списке появились мостоукладчик Biber, инженерный танк Dachs, девять танковых минных трала, система защиты для вертолетов, подвесные моторы, осветительные приборы, 18 тысяч снарядов калибра 40 мм, минометные боеприпасы. Ранее на Украине рассказали, что Германия поставила ВСУ танки Leopard с дефектами. Главными недостатками немецкого танка Leopard 2А5 являются излишняя автоматизированность и невозможность ремонта в полевых условиях, считает командир ремонтного взвода ЦВО с позывным «Перо».