Beregini: Германия поставила ВСУ танки Leopard с дефектами

29 апреля 2024 в 21:33 Размер текста - 17 +

Немецкие танки Leopard и техника НАТО часто поставляется на Украину с дефектами, заявила хакерская группа Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В докладе бойцов 44-й отдельной механизированной бригады ВСУ сообщается, что немецкие танки Leopard 1A5 прибыли в Киев с дефектами. Они оказались очень старыми и имели огромный список недостатков. Об этом сообщает украинская хакерская группа Beregini. «Список недостатков достаточно большой и хваленые немецкие танки оказались не такими новыми, как хотели украинские танкисты», — заявила хакерская группа Украины. Об этом они написали в своем telegram-канале. Хакеры напомнили, что техника НАТО, которая поставляется ВСУ, зачастую имеет неисправности. Например, один из солдат Киева, который переучивался на танки Challenger 2, сообщил, что на занятия на полигоне почти постоянно переносились из-за того, что английская боевая машина часто не заводилась. Командир ремонтного взвода ЦВО с позывным «Перо» отметил, что главный недостаток танка Leopard заключается в излишней автоматизированности. Также их невозможно отремонтировать в полевых условиях. Ранее председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун сообщил, что страна как можно скорее поставит на Украину военную технику и вооружение, согласно законопроекту о новом пакете помощи. По словам Брауна, армия Штатов уже подготовилась к передачи оружия ВСУ, поставки должны проходить быстро. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В докладе бойцов 44-й отдельной механизированной бригады ВСУ сообщается, что немецкие танки Leopard 1A5 прибыли в Киев с дефектами. Они оказались очень старыми и имели огромный список недостатков. Об этом сообщает украинская хакерская группа Beregini. «Список недостатков достаточно большой и хваленые немецкие танки оказались не такими новыми, как хотели украинские танкисты», — заявила хакерская группа Украины. Об этом они написали в своем telegram-канале. Хакеры напомнили, что техника НАТО, которая поставляется ВСУ, зачастую имеет неисправности. Например, один из солдат Киева, который переучивался на танки Challenger 2, сообщил, что на занятия на полигоне почти постоянно переносились из-за того, что английская боевая машина часто не заводилась. Командир ремонтного взвода ЦВО с позывным «Перо» отметил, что главный недостаток танка Leopard заключается в излишней автоматизированности. Также их невозможно отремонтировать в полевых условиях. Ранее председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун сообщил, что страна как можно скорее поставит на Украину военную технику и вооружение, согласно законопроекту о новом пакете помощи. По словам Брауна, армия Штатов уже подготовилась к передачи оружия ВСУ, поставки должны проходить быстро.