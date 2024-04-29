Украинская телеведущая Егорова назвала Зеленского главной проблемой страны

30 апреля 2024 в 00:09 Размер текста - 17 +

На Украине упрекнули Зеленского за отказ вести переговоры с РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская телеведущая Снежана Егорова назвала президента Украины Владимира Зеленского «главным злом» страны. Об этом она заявила в интервью youtube-каналу Walk&Talk. «У черта тупорылого, который их обманул, бросает в топку войны, не садится за стол переговоров, просит все больше и больше оружия, грабит, наживается на войне и убивает их детей тоннами, кладбища растут», — сказала Егорова. По ее словам, она предупреждала украинский народ, что «зло у вас тут, на Банковой, под носом сидит». Ранее Егорова публично поддержала политику президента России Владимира Путина. Соотечественники в ответ раскритиковали журналистку под ее постом в соцсети. Ее дочь отвернулась от матери и заявила, что стыдится ее слов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинская телеведущая Снежана Егорова назвала президента Украины Владимира Зеленского «главным злом» страны. Об этом она заявила в интервью youtube-каналу Walk&Talk. «У черта тупорылого, который их обманул, бросает в топку войны, не садится за стол переговоров, просит все больше и больше оружия, грабит, наживается на войне и убивает их детей тоннами, кладбища растут», — сказала Егорова. По ее словам, она предупреждала украинский народ, что «зло у вас тут, на Банковой, под носом сидит». Ранее Егорова публично поддержала политику президента России Владимира Путина. Соотечественники в ответ раскритиковали журналистку под ее постом в соцсети. Ее дочь отвернулась от матери и заявила, что стыдится ее слов.