29 апреля 2024

Украинская телеведущая Егорова назвала Зеленского главной проблемой страны

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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир,  stock
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Украинская телеведущая Снежана Егорова назвала президента Украины Владимира Зеленского «главным злом» страны. Об этом она заявила в интервью youtube-каналу Walk&Talk.

«У черта тупорылого, который их обманул, бросает в топку войны, не садится за стол переговоров, просит все больше и больше оружия, грабит, наживается на войне и убивает их детей тоннами, кладбища растут», — сказала Егорова. По ее словам, она предупреждала украинский народ, что «зло у вас тут, на Банковой, под носом сидит».

Ранее Егорова публично поддержала политику президента России Владимира Путина. Соотечественники в ответ раскритиковали журналистку под ее постом в соцсети. Ее дочь отвернулась от матери и заявила, что стыдится ее слов.

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Украинская телеведущая Снежана Егорова назвала президента Украины Владимира Зеленского «главным злом» страны. Об этом она заявила в интервью youtube-каналу Walk&Talk. «У черта тупорылого, который их обманул, бросает в топку войны, не садится за стол переговоров, просит все больше и больше оружия, грабит, наживается на войне и убивает их детей тоннами, кладбища растут», — сказала Егорова. По ее словам, она предупреждала украинский народ, что «зло у вас тут, на Банковой, под носом сидит». Ранее Егорова публично поддержала политику президента России Владимира Путина. Соотечественники в ответ раскритиковали журналистку под ее постом в соцсети. Ее дочь отвернулась от матери и заявила, что стыдится ее слов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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