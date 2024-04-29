Роспотребнадзор ХМАО дал рекомендации по выбору продуктов на Пасху

Роспотребнадзор ХМАО: на Пасху стоит выбирать яйца без трещин

Во время окрашивания яиц нужно использовать разрешенные пищевые красители Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Роспотребнадзор ХМАО дал пасхальные рекомендации по выбору продуктов. В частности, стоит выбирать яйца без трещин, а также при окрашивании нужно использовать луковую шелуху. Об этом сообщило ведомство в telegram-канале.

«Дорогие друзья! Подготовка к празднику Пасхи — особенное время, когда наши столы украшают крашеные яйца. Чтобы избежать рисков пищевых отравлений и обеспечить безопасность питания в этот светлый день, придерживайтесь следующих простых правил», — указано в telegram-канале Роспотребнадзора.

При выборе яиц нужно обращать внимание на разные моменты. В частности, на отсутствие трещин, перьев и загрязнений на скорлупе. Также нужно проверять яйца на овоскопе (прибор для определения качества яиц — прим. URA.RU) в местах торговли. Кроме того, необходимо смотреть на сроки производства, хранения и информацию о производителе.

Отмечается, что яйца нужно хранить сырыми при температуре 0-20°C, тщательно мыть перед использованием, а также варить не менее 10 минут после закипания для предотвращения сальмонеллеза. По информации Роспотребнадзора, не стоит употреблять сырые яйца без термической обработки. Для окрашивания яиц стоит использовать только разрешенные пищевые красители или луковую шелуху.

Роспотребнадзор рассказали, как правильно выбрать краситель для яиц на Пасху. Отмечается, что при покупке следует проверить срок годности и состав. В ведомстве советуют отдать предпочтение натуральным красителям. В их число входят луковая шелуха, чай каркаде, куркума, красная капуста и свекольный сок.