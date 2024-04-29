Министр Пикетто-Фратин: на повестке саммита G7 стоит отказ от СПГ России

30 апреля 2024 в 01:33 Размер текста - 17 +

На саммите обсуждается отказ от российского газа Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Отказ от российского сжиженного природного газа (СПГ) находится на повестке саммита профильных министров стран G7 «Большой семерки». Об этом сообщил министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джилберто Пикетто-Фратин. «Этот вопрос стоит как на технической, так и на политической повестке дня. Посмотрим, каким может быть результат», — заявил Пикетто-Фратин журналистам после встречи глав министерств энергетики стран G7 в Турине. Его слова приводят РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль понимает, что Запад будет продолжать вводить санкции против РФ. Так он отреагировал на заявление главы МИД Швеции Тобиаса Билльстрема, что запрет на поставки газа из России намерены включить в новый пакет, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отказ от российского сжиженного природного газа (СПГ) находится на повестке саммита профильных министров стран G7 «Большой семерки». Об этом сообщил министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джилберто Пикетто-Фратин. «Этот вопрос стоит как на технической, так и на политической повестке дня. Посмотрим, каким может быть результат», — заявил Пикетто-Фратин журналистам после встречи глав министерств энергетики стран G7 в Турине. Его слова приводят РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль понимает, что Запад будет продолжать вводить санкции против РФ. Так он отреагировал на заявление главы МИД Швеции Тобиаса Билльстрема, что запрет на поставки газа из России намерены включить в новый пакет, передает RT.