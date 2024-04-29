Тысячи курганцев, пострадавших от паводка, получили выплаты по 10 тысяч рублей

30 апреля 2024 в 05:00 Размер текста - 17 +

Выплаты положены курганцам, пострадавшим от паводка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области На 29 апреля выплаты по 10 тысяч рублей получили более пяти тысяч жителей Курганской области, пострадавших от паводка. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «На 29 апреля выплаты получили более пяти тысяч человек, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации. В основном это единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей. Также идут выплаты по частичной или полной утрате имущества — 50 и 100 тысяч рублей, которые уже получили несколько десятков человек», — сообщили в telegram-канале правительства. Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявлял, что курганцы, пострадавшие от паводка, получат сертификаты на капремонт дома из расчета 7000 рублей на квадратный метр. Если жилье признается непригодным для проживания или его унесло наводнением, в таком случае расчет будет по стандартам Минстроя на покупку нового жилья или строительство. В ближайшие дни возможно затопление жилых домов и приусадебных участков в населенных пунктах Волосниково и Усть-Суерское Белозерского округа. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На 29 апреля выплаты по 10 тысяч рублей получили более пяти тысяч жителей Курганской области, пострадавших от паводка. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «На 29 апреля выплаты получили более пяти тысяч человек, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации. В основном это единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей. Также идут выплаты по частичной или полной утрате имущества — 50 и 100 тысяч рублей, которые уже получили несколько десятков человек», — сообщили в telegram-канале правительства. Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявлял, что курганцы, пострадавшие от паводка, получат сертификаты на капремонт дома из расчета 7000 рублей на квадратный метр. Если жилье признается непригодным для проживания или его унесло наводнением, в таком случае расчет будет по стандартам Минстроя на покупку нового жилья или строительство. В ближайшие дни возможно затопление жилых домов и приусадебных участков в населенных пунктах Волосниково и Усть-Суерское Белозерского округа. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.