Сколько денег курганцы получат на капремонт домов после паводка

Пострадавших от паводка курганцев поддержат по новым нормативам

29 апреля 2024 в 14:09 Размер текста - 17 +

Стоимость сертификатов на капремонт жилья, пострадавшего от паводка, рассчитывается по новым нормативам Минстроя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Жители Курганской области, которые пострадали от паводка, получат сертификаты на капремонт дома из расчета 7000 рублей на квадратный метр. Об этом заявил губернатор Вадим Шумков «В Курганской области сертификаты на капремонт будут рассчитываться по нормативам Минстроя по 7000 рублей. Если есть документы на жилье, есть решение комиссии, то деньги будут получены из расчета 7000 рублей на квадратный метр. Если признается жилье непригодным для проживания, его паводком унесло, то в таком случае расчет тоже будет по стандартам Минстроя на покупку нового жилья или строительство», — рассказал Шумков во время интервью «Радио России». Те, кто утратил жилье во время пожара, смогут получить сертификат, сумма которого будет рассчитываться из норматива 33 кв. м для одиноко проживающих граждан; 42 кв. м на семью из двух человек; по 18 кв. м на каждого члена семьи, состоящей из трех человек и более, но не более общей площади утраченного жилого помещения. Также в регионе действую выплаты за порчу и утрату и имущества: 50 и 100 тысяч рублей соответственно. На выплату и соцподдержку курганцам выделят более 3 млрд рублей. За актуальной информацией о событиях, связанных с паводком, следите в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Курганской области, которые пострадали от паводка, получат сертификаты на капремонт дома из расчета 7000 рублей на квадратный метр. Об этом заявил губернатор Вадим Шумков «В Курганской области сертификаты на капремонт будут рассчитываться по нормативам Минстроя по 7000 рублей. Если есть документы на жилье, есть решение комиссии, то деньги будут получены из расчета 7000 рублей на квадратный метр. Если признается жилье непригодным для проживания, его паводком унесло, то в таком случае расчет тоже будет по стандартам Минстроя на покупку нового жилья или строительство», — рассказал Шумков во время интервью «Радио России». Те, кто утратил жилье во время пожара, смогут получить сертификат, сумма которого будет рассчитываться из норматива 33 кв. м для одиноко проживающих граждан; 42 кв. м на семью из двух человек; по 18 кв. м на каждого члена семьи, состоящей из трех человек и более, но не более общей площади утраченного жилого помещения. Также в регионе действую выплаты за порчу и утрату и имущества: 50 и 100 тысяч рублей соответственно. На выплату и соцподдержку курганцам выделят более 3 млрд рублей. За актуальной информацией о событиях, связанных с паводком, следите в онлайн-трансляции URA.RU.