Сморчки начали появляться в лесах Пермского края (архивное фото)
Жители Пермского края хвастаются первыми грибами, появляющимися с приходом весны, — сморчками. Их нашли в Нытве, пишут пермяки в соцсетях.
«Пермский край, Нытва. Первые грибочки», — написали в группе «Грибы сморчки» в соцсети «ВКонтакте».
С приходом весны в лесах появляются первые грибы — сморчки. Они отличаются уникальной формой и особым вкусом. Сезон сбора начинается уже с середины апреля, когда наступает ранняя и теплая весна, а период их плодоношения может продолжаться до июля.
Первых сморчков собрали в лесу Нытвы
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