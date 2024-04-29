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Пермяки похвастались первыми грибами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Первые сморчки.Пермь, урожай, грибы, весна, сморчки, грибывесна
Сморчки начали появляться в лесах Пермского края (архивное фото) Фото:

Жители Пермского края хвастаются первыми грибами, появляющимися с приходом весны, — сморчками. Их нашли в Нытве, пишут пермяки в соцсетях.

«Пермский край, Нытва. Первые грибочки», — написали в группе «Грибы сморчки» в соцсети «ВКонтакте».

С приходом весны в лесах появляются первые грибы — сморчки. Они отличаются уникальной формой и особым вкусом. Сезон сбора начинается уже с середины апреля, когда наступает ранняя и теплая весна, а период их плодоношения может продолжаться до июля.

Первых сморчков собрали в лесу Нытвы
Первых сморчков собрали в лесу Нытвы

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Жители Пермского края хвастаются первыми грибами, появляющимися с приходом весны, — сморчками. Их нашли в Нытве, пишут пермяки в соцсетях. «Пермский край, Нытва. Первые грибочки», — написали в группе «Грибы сморчки» в соцсети «ВКонтакте». С приходом весны в лесах появляются первые грибы — сморчки. Они отличаются уникальной формой и особым вкусом. Сезон сбора начинается уже с середины апреля, когда наступает ранняя и теплая весна, а период их плодоношения может продолжаться до июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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