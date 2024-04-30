Politico: Швеция испугалась «теневого флота» России

30 апреля 2024 в 08:08 Размер текста - 17 +

Швеция теперь надеется, что санкции Евросоюза могут помочь в борьбе с «теневым флотом» Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU У РФ якобы есть «теневой флот» судов, которые не входят в структуры вооруженных сил. Такое предположение сделали в Politico. Авторы статьи считают, якобы российский «теневой флот» угрожает острову Готланду и Швеции. «Постоянно растущая головная боль — теневой флот России, который действует за пределами официального морского сектора и имеет неясную собственность, а также практически не имеет страховки, теперь угрожает Готланду — и, следовательно, Швеции», — говорится в материале. Авторы статьи предположили, что эти суда не входят в состав каких-либо вооруженных сил, поэтому НАТО мало что может с ними поделать. В статье отметили, что Швеция теперь надеется на помощь санкций Евросоюза, однако это решение будет продвигаться медленно. Стратегическое значение Готланда для НАТО подтверждается присутствием якобы российских танкеров с подозрительным оборудованием связи. Атлантический совет высказывает опасения относительно роли этих судов как прослушивающих станций. Предполагается, что страны ЕС могут использовать проект MARSUR и План действий по Балтийскому морю для идентификации и контроля теневых судов в регионе. Хотя блокировать теневой флот сложно, данные меры помогут сделать его менее опасным для Готланда. Ранее сообщалось, что штаб НАТО создадут на территории Финляндии в 140 километрах от российской границы. Президент РФ Владимир Путин заявлял о резко выросшей активности НАТО у границ РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У РФ якобы есть «теневой флот» судов, которые не входят в структуры вооруженных сил. Такое предположение сделали в Politico. Авторы статьи считают, якобы российский «теневой флот» угрожает острову Готланду и Швеции. «Постоянно растущая головная боль — теневой флот России, который действует за пределами официального морского сектора и имеет неясную собственность, а также практически не имеет страховки, теперь угрожает Готланду — и, следовательно, Швеции», — говорится в материале. Авторы статьи предположили, что эти суда не входят в состав каких-либо вооруженных сил, поэтому НАТО мало что может с ними поделать. В статье отметили, что Швеция теперь надеется на помощь санкций Евросоюза, однако это решение будет продвигаться медленно. Стратегическое значение Готланда для НАТО подтверждается присутствием якобы российских танкеров с подозрительным оборудованием связи. Атлантический совет высказывает опасения относительно роли этих судов как прослушивающих станций. Предполагается, что страны ЕС могут использовать проект MARSUR и План действий по Балтийскому морю для идентификации и контроля теневых судов в регионе. Хотя блокировать теневой флот сложно, данные меры помогут сделать его менее опасным для Готланда. Ранее сообщалось, что штаб НАТО создадут на территории Финляндии в 140 километрах от российской границы. Президент РФ Владимир Путин заявлял о резко выросшей активности НАТО у границ РФ.