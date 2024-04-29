29 апреля 2024
28 апреля 2024

Уровень воды в реке Ишим Тюменской области поднялся на метр за сутки

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Река Ишим поднялась на 102 см за сутки Фото:
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По данным гидропоста в селе Викулово (Тюменская область) прирост воды в реке Ишим за сутки составил 102 см, уровень на отметке — 976 см, критический — 1000 см. Данные приводит информационный центр правительства региона.

«Гидрологический бюллетень за 30 апреля, 08:00. Уровень воды в реке Ишим, гидропост Викулово: прирост за сутки 102 см, уровень воды над нулем поста 976 см, критический уровень 1000 см» — указано в сообщении.

Наибольший прирост в реке Тобол отмечается возле гидропоста Упорово — 37 см. Ранее URA.RU писало, что из-за паводка ограничено движение транспорта возле села Абатское, где проходит участок федеральной трассы Р—402 (Тюмень — Омск).

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По данным гидропоста в селе Викулово (Тюменская область) прирост воды в реке Ишим за сутки составил 102 см, уровень на отметке — 976 см, критический — 1000 см. Данные приводит информационный центр правительства региона. «Гидрологический бюллетень за 30 апреля, 08:00. Уровень воды в реке Ишим, гидропост Викулово: прирост за сутки 102 см, уровень воды над нулем поста 976 см, критический уровень 1000 см» — указано в сообщении. Наибольший прирост в реке Тобол отмечается возле гидропоста Упорово — 37 см. Ранее URA.RU писало, что из-за паводка ограничено движение транспорта возле села Абатское, где проходит участок федеральной трассы Р—402 (Тюмень — Омск).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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