Уровень воды в реке Ишим Тюменской области поднялся на метр за сутки

По данным гидропоста в селе Викулово (Тюменская область) прирост воды в реке Ишим за сутки составил 102 см, уровень на отметке — 976 см, критический — 1000 см. Данные приводит информационный центр правительства региона.
«Гидрологический бюллетень за 30 апреля, 08:00. Уровень воды в реке Ишим, гидропост Викулово: прирост за сутки 102 см, уровень воды над нулем поста 976 см, критический уровень 1000 см» — указано в сообщении.
Наибольший прирост в реке Тобол отмечается возле гидропоста Упорово — 37 см. Ранее URA.RU писало, что из-за паводка ограничено движение транспорта возле села Абатское, где проходит участок федеральной трассы Р—402 (Тюмень — Омск).
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