Тюменские власти опубликовали график движения на трассе Тюмень — Омск

На трассе Тюмень — Омск введут технологические перерывы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Тюменские власти разработали схему ритмичного реверсивного движения для трассы Тюмень — Омск, на которой укрепляют дорогу из-за возможного затопления. В определенное время дня дорожные будут прекращать свои работы, чтобы уменьшить многокилометровые пробки, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Чтобы сократить пробки в районе села Абатское, вместе с коллегами из „Уралуправтодора“ и ГИБДД разработали схему ритмичного реверсивного движения. Появятся так называемые „окна“, когда дорожные службы будут прекращать работы на федеральной трассе: с 12:00 до 13:00, с 19:00 до 20:00 и с 4:00 до 7:00», — рассказал губернатор в своем telegram-канале.

Отмечается, что инспекторы ГИБДД будут на протяжении получаса пропускать машины сначала в одну сторону, а потом в другую. В остальное время из-за маневров дорожной техники на трассе возможна полная остановка движения.

Сейчас на трассе введено реверсивное движение из-за работ по укреплению дамбы. По данным ГИБДД, размер пробки уже достиг 60 километров с обеих сторон. Полпред президента УрФО Владимир Якушев попросил водителей воздержаться от поездок по федеральной трассе Тюмень — Омск. В частности, это связано с угрозой ее подтопления.