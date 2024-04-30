Белгородская ПВО сбила воздушную цель на подлете к городу

Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавших и разрушений нет
новость из сюжетаВСУ обстреливают Белгородскую область
В Белгородской области система противовоздушной обороны (ПВО) успешно поразила воздушную цель, находившуюся на подлете к Белгороду. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбита одна воздушная цель на подлете к городу», — заявил Гладков
Ранее из-за обстрелов ВСУ 27 человек оказались в больницах в Белгородской области. По словам регионального министра здравоохранения Андрея Иконникова, семь взрослых были тяжелоранены.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.