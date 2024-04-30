Белгородская ПВО сбила воздушную цель на подлете к городу

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Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавших и разрушений нет Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

В Белгородской области система противовоздушной обороны (ПВО) успешно поразила воздушную цель, находившуюся на подлете к Белгороду. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбита одна воздушная цель на подлете к городу», — заявил Гладков в своем telelgram-канале. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее из-за обстрелов ВСУ 27 человек оказались в больницах в Белгородской области. По словам регионального министра здравоохранения Андрея Иконникова, семь взрослых были тяжелоранены.

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В Белгородской области система противовоздушной обороны (ПВО) успешно поразила воздушную цель, находившуюся на подлете к Белгороду. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбита одна воздушная цель на подлете к городу», — заявил Гладков в своем telelgram-канале. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет. Ранее из-за обстрелов ВСУ 27 человек оказались в больницах в Белгородской области. По словам регионального министра здравоохранения Андрея Иконникова, семь взрослых были тяжелоранены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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