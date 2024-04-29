Уровень реки Тобол за сутки уменьшился на 17 см. Уровень воды составил 837 см. Днем ранее было зафиксировано 16-сантиметровое снижение уровня. Данные приведены на сайте курганского ЦГМС.
«Уровень воды. Река Тобол, Курган. Уменьшение за сутки 17 см», — информирует сайт гидрометеорологов. Уровень воды составил 837 см. Снижение уровня воды зафиксировано также на всех остальных гидропостах области.
Самое значительное снижение зарегистрировано на Исети. У городов Катайск и Далматово вода понизилась на 35 и 29 см соответственно. В районе села Белозерского уровень Тобола составляет 6 метров 10 см, в районе села Памятное — 5 метров 50 см. Следить за уровнем паводка в Курганской области можно в онлайн-трансляции URA.RU.
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Уровень реки Тобол за сутки уменьшился на 17 см. Уровень воды составил 837 см. Днем ранее было зафиксировано 16-сантиметровое снижение уровня. Данные приведены на сайте курганского ЦГМС. «Уровень воды. Река Тобол, Курган. Уменьшение за сутки 17 см», — информирует сайт гидрометеорологов. Уровень воды составил 837 см. Снижение уровня воды зафиксировано также на всех остальных гидропостах области. Самое значительное снижение зарегистрировано на Исети. У городов Катайск и Далматово вода понизилась на 35 и 29 см соответственно. В районе села Белозерского уровень Тобола составляет 6 метров 10 см, в районе села Памятное — 5 метров 50 см. Следить за уровнем паводка в Курганской области можно в онлайн-трансляции URA.RU.