29 апреля 2024

В Кургане опубликовали новые данные по снижению воды в Тоболе. Скрин

ЦГМС: в Кургане Тобол за сутки снизился на 17 см
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Мост Бурова-Петрова и шоссе Тюнина. Курган, паводок, наводнение, потоп
В Кургане Тобол понизился на 17 см за сутки Фото:
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Уровень реки Тобол за сутки уменьшился на 17 см. Уровень воды составил 837 см. Днем ранее было зафиксировано 16-сантиметровое снижение уровня. Данные приведены на сайте курганского ЦГМС.

«Уровень воды. Река Тобол, Курган. Уменьшение за сутки 17 см», — информирует сайт гидрометеорологов. Уровень воды составил 837 см. Снижение уровня воды зафиксировано также на всех остальных гидропостах области.

Самое значительное снижение зарегистрировано на Исети. У городов Катайск и Далматово вода понизилась на 35 и 29 см соответственно. В районе села Белозерского уровень Тобола составляет 6 метров 10 см, в районе села Памятное — 5 метров 50 см. Следить за уровнем паводка в Курганской области можно в онлайн-трансляции URA.RU.

Тобол в Кургане на 30 апреля понизился на 17 см
Тобол в Кургане на 30 апреля понизился на 17 см

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Уровень реки Тобол за сутки уменьшился на 17 см. Уровень воды составил 837 см. Днем ранее было зафиксировано 16-сантиметровое снижение уровня. Данные приведены на сайте курганского ЦГМС. «Уровень воды. Река Тобол, Курган. Уменьшение за сутки 17 см», — информирует сайт гидрометеорологов. Уровень воды составил 837 см. Снижение уровня воды зафиксировано также на всех остальных гидропостах области. Самое значительное снижение зарегистрировано на Исети. У городов Катайск и Далматово вода понизилась на 35 и 29 см соответственно. В районе села Белозерского уровень Тобола составляет 6 метров 10 см, в районе села Памятное — 5 метров 50 см. Следить за уровнем паводка в Курганской области можно в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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