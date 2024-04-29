29 апреля 2024
28 апреля 2024

Участок федеральной трассы в Тюменской области заблокировали из-за паводка

© Служба новостей «URA.RU»
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Паводок, Абатское. Ишимский район . Тюмень , лопата, половодье, дамба, укрепление, мужчина, наводнение, потоп, разлив
Ограничения на трассе Тюмень — Омск касаются большегрузов Фото:
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В селе Абатское (Тюменская область), где проходит участок федеральной трассы Р-402, ограничили движение грузовиков. Как сообщает УГИБДД области, движение транспорта возможно только в определенные часы.

«Определены временные промежутки для передвижения большегрузов по автодороге Тюмень-Омск на участке с 11-го по 376-й километры трассы: с 9 до 10 часов; с 12 до 13 часов; с 15 до 16 часов; с 19 до 20 часов; с 03 до 07 часов», — сообщили в ведомстве.

Водителям рекомендуется избегать поездок по этому участку федеральной трассы до улучшения паводковой ситуации в регионе. Ранее URA.RU писало, что из Абатского района эвакуировано 1300 человек.

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В селе Абатское (Тюменская область), где проходит участок федеральной трассы Р-402, ограничили движение грузовиков. Как сообщает УГИБДД области, движение транспорта возможно только в определенные часы. «Определены временные промежутки для передвижения большегрузов по автодороге Тюмень-Омск на участке с 11-го по 376-й километры трассы: с 9 до 10 часов; с 12 до 13 часов; с 15 до 16 часов; с 19 до 20 часов; с 03 до 07 часов», — сообщили в ведомстве. Водителям рекомендуется избегать поездок по этому участку федеральной трассы до улучшения паводковой ситуации в регионе. Ранее URA.RU писало, что из Абатского района эвакуировано 1300 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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