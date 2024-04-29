Участок федеральной трассы в Тюменской области заблокировали из-за паводка

30 апреля 2024 в 11:10 Размер текста - 17 +

Ограничения на трассе Тюмень — Омск касаются большегрузов Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В селе Абатское (Тюменская область), где проходит участок федеральной трассы Р-402, ограничили движение грузовиков. Как сообщает УГИБДД области, движение транспорта возможно только в определенные часы. «Определены временные промежутки для передвижения большегрузов по автодороге Тюмень-Омск на участке с 11-го по 376-й километры трассы: с 9 до 10 часов; с 12 до 13 часов; с 15 до 16 часов; с 19 до 20 часов; с 03 до 07 часов», — сообщили в ведомстве. Водителям рекомендуется избегать поездок по этому участку федеральной трассы до улучшения паводковой ситуации в регионе. Ранее URA.RU писало, что из Абатского района эвакуировано 1300 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Абатское (Тюменская область), где проходит участок федеральной трассы Р-402, ограничили движение грузовиков. Как сообщает УГИБДД области, движение транспорта возможно только в определенные часы. «Определены временные промежутки для передвижения большегрузов по автодороге Тюмень-Омск на участке с 11-го по 376-й километры трассы: с 9 до 10 часов; с 12 до 13 часов; с 15 до 16 часов; с 19 до 20 часов; с 03 до 07 часов», — сообщили в ведомстве. Водителям рекомендуется избегать поездок по этому участку федеральной трассы до улучшения паводковой ситуации в регионе. Ранее URA.RU писало, что из Абатского района эвакуировано 1300 человек.