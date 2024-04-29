29 апреля 2024
28 апреля 2024

Губернатор Моор назвал новые пики паводка в Тюменской области

Вода на реке Тобол Тюменской области поднимется до пикового значения 9 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Мост в деревне Лаптева. Курганская область, паводок, река тобол, затопленный мост, деревня лаптева
Пик паводка на реке Тобол прогнозируют на 6—9 мая Фото:
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В Тюменской области названы новые сроки пика паводка на реке Тобол. Как сообщает в своем telegram-канале губернатор региона Александр Моор, предыдущий прогноз не оправдался из-за нетипичного поведения реки.

«По реке Тобол. Гидрологи отмечают ее нетипичное поведение. Вода движется очень медленно. Это связано с тем, что она разливается по пойме. Пики паводка сдвигаются. В Упорово максимум ожидаем после 6 мая, в Ялуторовске — 9—10 мая», — сообщил Александр Моор.

В Абатском районе вдоль федеральной трассы Р-402 (Тюмень — Омск) продолжают действовать ограничения для большегрузов. Ранее URA.RU писало, что для их перемещения составлен график.

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В Тюменской области названы новые сроки пика паводка на реке Тобол. Как сообщает в своем telegram-канале губернатор региона Александр Моор, предыдущий прогноз не оправдался из-за нетипичного поведения реки. «По реке Тобол. Гидрологи отмечают ее нетипичное поведение. Вода движется очень медленно. Это связано с тем, что она разливается по пойме. Пики паводка сдвигаются. В Упорово максимум ожидаем после 6 мая, в Ялуторовске — 9—10 мая», — сообщил Александр Моор. В Абатском районе вдоль федеральной трассы Р-402 (Тюмень — Омск) продолжают действовать ограничения для большегрузов. Ранее URA.RU писало, что для их перемещения составлен график.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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