Губернатор Моор назвал новые пики паводка в Тюменской области

В Тюменской области названы новые сроки пика паводка на реке Тобол. Как сообщает в своем telegram-канале губернатор региона Александр Моор, предыдущий прогноз не оправдался из-за нетипичного поведения реки.
«По реке Тобол. Гидрологи отмечают ее нетипичное поведение. Вода движется очень медленно. Это связано с тем, что она разливается по пойме. Пики паводка сдвигаются. В Упорово максимум ожидаем после 6 мая, в Ялуторовске — 9—10 мая», — сообщил Александр Моор.
В Абатском районе вдоль федеральной трассы Р-402 (Тюмень — Омск) продолжают действовать ограничения для большегрузов. Ранее URA.RU писало, что для их перемещения составлен график.
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В Тюменской области названы новые сроки пика паводка на реке Тобол. Как сообщает в своем telegram-канале губернатор региона Александр Моор, предыдущий прогноз не оправдался из-за нетипичного поведения реки. «По реке Тобол. Гидрологи отмечают ее нетипичное поведение. Вода движется очень медленно. Это связано с тем, что она разливается по пойме. Пики паводка сдвигаются. В Упорово максимум ожидаем после 6 мая, в Ялуторовске — 9—10 мая», — сообщил Александр Моор. В Абатском районе вдоль федеральной трассы Р-402 (Тюмень — Омск) продолжают действовать ограничения для большегрузов. Ранее URA.RU писало, что для их перемещения составлен график.