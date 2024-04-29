29 апреля 2024

Полиция Челябинска ищет вандалов, выломавших светильники в парке

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Первомайский концерт в ЦПКиО им. Гагарина. Челябинск , патруль, полиция
Полицейские устанавливают личности причастных и обстоятельства происшествия Фото:

Руководство УМВД по Челябинску поставило на контроль проверку по факту порчи светильников в парке «Плодушка» Ленинского района. Полиция устанавливает личности вандалов, сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

«Руководством УМВД по Челябинску происшествие взято на контроль, даны поручения детально разобраться в обстоятельствах. Сотрудники отдела полиции „Ленинский“ устанавливают причастных к повреждению светильников с целью привлечения их к ответственности», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Полицейские в день инцидента выехали на место происшествия и зафиксировали повреждение трех фонарей. Устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего.

О повреждении светильников в парке 29 апреля сообщил глава Ленинского района Александр Орел. Он поделился фотографиями из парка и признался, что из-за таких случаев у него «иногда опускаются руки».

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Руководство УМВД по Челябинску поставило на контроль проверку по факту порчи светильников в парке «Плодушка» Ленинского района. Полиция устанавливает личности вандалов, сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. «Руководством УМВД по Челябинску происшествие взято на контроль, даны поручения детально разобраться в обстоятельствах. Сотрудники отдела полиции „Ленинский“ устанавливают причастных к повреждению светильников с целью привлечения их к ответственности», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Полицейские в день инцидента выехали на место происшествия и зафиксировали повреждение трех фонарей. Устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего. О повреждении светильников в парке 29 апреля сообщил глава Ленинского района Александр Орел. Он поделился фотографиями из парка и признался, что из-за таких случаев у него «иногда опускаются руки».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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