Шумков объявил о новых выплатах для пострадавших от паводка

Власти Курганской области приняли решение о дополнительных выплатах пострадавшим из-за паводка. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков.
«Приняли еще одно решение, касающееся многодетных семей и пожилых земляков старше 70 лет, в чьи дома зашла вода», — сообщил подписчикам своего telegram-канала политик. Этим категориям граждан выплатят дополнительно по 10 тысяч рублей.
Это будет единовременная финансовая поддержка пострадавшим от наводнения. Деньги граждане получат независимо от того, получались ли уже выплаты из-за паводка.
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Власти Курганской области приняли решение о дополнительных выплатах пострадавшим из-за паводка. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков. «Приняли еще одно решение, касающееся многодетных семей и пожилых земляков старше 70 лет, в чьи дома зашла вода», — сообщил подписчикам своего telegram-канала политик. Этим категориям граждан выплатят дополнительно по 10 тысяч рублей. Это будет единовременная финансовая поддержка пострадавшим от наводнения. Деньги граждане получат независимо от того, получались ли уже выплаты из-за паводка. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области выделят миллиарды на помощь пострадавшим от наводнения. Тысячи курганцев уже получили по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи.