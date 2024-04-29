29 апреля 2024

Шумков объявил о новых выплатах для пострадавших от паводка

© Служба новостей «URA.RU»
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Мост Бурова-Петрова и шоссе Тюнина. Курган, паводок, наводнение, потоп
Курганцы получат дополнительные выплаты из-за паводка Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Власти Курганской области приняли решение о дополнительных выплатах пострадавшим из-за паводка. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков.

«Приняли еще одно решение, касающееся многодетных семей и пожилых земляков старше 70 лет, в чьи дома зашла вода», — сообщил подписчикам своего telegram-канала политик. Этим категориям граждан выплатят дополнительно по 10 тысяч рублей.

Это будет единовременная финансовая поддержка пострадавшим от наводнения. Деньги граждане получат независимо от того, получались ли уже выплаты из-за паводка.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области выделят миллиарды на помощь пострадавшим от наводнения. Тысячи курганцев уже получили по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи.

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Власти Курганской области приняли решение о дополнительных выплатах пострадавшим из-за паводка. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков. «Приняли еще одно решение, касающееся многодетных семей и пожилых земляков старше 70 лет, в чьи дома зашла вода», — сообщил подписчикам своего telegram-канала политик. Этим категориям граждан выплатят дополнительно по 10 тысяч рублей. Это будет единовременная финансовая поддержка пострадавшим от наводнения. Деньги граждане получат независимо от того, получались ли уже выплаты из-за паводка. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области выделят миллиарды на помощь пострадавшим от наводнения. Тысячи курганцев уже получили по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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