«Газпром» выделил свердловчанам 680 миллионов на выполнение указа Путина

30 апреля 2024 в 15:52 Размер текста - 17 +

Договоренность позволит подать газ на промышленные и сельскохозяйственные предприятия и в жилые дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Газпром» направит около 680 миллионов рублей на продолжение президентской программы социальной догазификации в Свердловской области. Об этом с компанией по поручению губернатора Евгения Куйвашева договорился министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. «Единый оператор газификации „Газпром газификация“ перечислит более 233 миллионов рублей „Газовым сетям“ на продолжение работ по догазификации в Верхней Туре, Ирбитском, Пышминском и Алапаевском районах, Невьянском городском округе, поселке городского тип Верхние Серги, Алапаевске, Новоуральском городском округе», — говорится в сообщении. Его опубликовал департамент информационной политики. Еще 447 миллионов рублей получит «ГАЗЭКС» на догазификацию в Нижнем Тагиле, Краснотурьинске, Красноуфимске, в городском округе Богданович, Каменске-Уральском, Камышловском, Сысертском, Североуральском, Ачитском, Полевском городских округах и Красноуфимском районе. Смирнов подчеркнул, что договоренность позволит подать газ на промышленные и сельскохозяйственные предприятия и в жилые дома свердловчан. Также «Газпром» намерен заняться строительством межпоселковых сетей. Ранее Куйвашев совместно в главой «Газпрома» Алексеем Миллером подписал программу по развитию газификации Свердловской области до 2025 года. ГС самого начала на Средний Урал было выделено около 10 млрд рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Газпром» направит около 680 миллионов рублей на продолжение президентской программы социальной догазификации в Свердловской области. Об этом с компанией по поручению губернатора Евгения Куйвашева договорился министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. «Единый оператор газификации „Газпром газификация“ перечислит более 233 миллионов рублей „Газовым сетям“ на продолжение работ по догазификации в Верхней Туре, Ирбитском, Пышминском и Алапаевском районах, Невьянском городском округе, поселке городского тип Верхние Серги, Алапаевске, Новоуральском городском округе», — говорится в сообщении. Его опубликовал департамент информационной политики. Еще 447 миллионов рублей получит «ГАЗЭКС» на догазификацию в Нижнем Тагиле, Краснотурьинске, Красноуфимске, в городском округе Богданович, Каменске-Уральском, Камышловском, Сысертском, Североуральском, Ачитском, Полевском городских округах и Красноуфимском районе. Смирнов подчеркнул, что договоренность позволит подать газ на промышленные и сельскохозяйственные предприятия и в жилые дома свердловчан. Также «Газпром» намерен заняться строительством межпоселковых сетей. Ранее Куйвашев совместно в главой «Газпрома» Алексеем Миллером подписал программу по развитию газификации Свердловской области до 2025 года. ГС самого начала на Средний Урал было выделено около 10 млрд рублей.