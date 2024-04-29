Спикер думы Кургана Прозоров объяснил, почему назначен первый замглавы

Власти Кургана обратили внимание на работу чиновника из областного правительства Антона Науменко во время паводковых событий. После этого было решено сделать ему предложение стать заместителем главы Кургана, сообщил URA.RU председатель курганской гордумы Игорь Прозоров.
«Когда город готовился встречать паводок, проходил пик половодья, часто встречался с Антоном Анатольевичем на дамбе, видел, как он работает <…> Потому предложил кандидатуру Антона Анатольевича на пост первого заместителя главы», — рассказал политик. Прозоров уверен, что активность Науменко необходима Кургану.
По данным спикера гордумы, Науменко подал заявление об уходе с руководящей должности в управлении по обеспечению деятельности правительства региона. В руководстве области не стали чинить препятствий и согласовали переход чиновника на новую должность.
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Власти Кургана обратили внимание на работу чиновника из областного правительства Антона Науменко во время паводковых событий. После этого было решено сделать ему предложение стать заместителем главы Кургана, сообщил URA.RU председатель курганской гордумы Игорь Прозоров. «Когда город готовился встречать паводок, проходил пик половодья, часто встречался с Антоном Анатольевичем на дамбе, видел, как он работает <…> Потому предложил кандидатуру Антона Анатольевича на пост первого заместителя главы», — рассказал политик. Прозоров уверен, что активность Науменко необходима Кургану. По данным спикера гордумы, Науменко подал заявление об уходе с руководящей должности в управлении по обеспечению деятельности правительства региона. В руководстве области не стали чинить препятствий и согласовали переход чиновника на новую должность. Ранее URA.RU сообщало, что курганцы обсуждают вероятное назначение Науменко на должность замглавы. Редакция вспомнила, чем известен руководитель областного управления, которого назначают заместителем в администрации Кургана.