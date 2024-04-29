29 апреля 2024

Спикер думы Кургана Прозоров объяснил, почему назначен первый замглавы

В Кургане пригласили нового замглавы города Науменко из-за работы на паводке
© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание городской думы. Курган, прозоров игорь
Спикер гордумы объяснил выбор нового замглавы Кургана Фото:
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Власти Кургана обратили внимание на работу чиновника из областного правительства Антона Науменко во время паводковых событий. После этого было решено сделать ему предложение стать заместителем главы Кургана, сообщил URA.RU председатель курганской гордумы Игорь Прозоров.

«Когда город готовился встречать паводок, проходил пик половодья, часто встречался с Антоном Анатольевичем на дамбе, видел, как он работает <…> Потому предложил кандидатуру Антона Анатольевича на пост первого заместителя главы», — рассказал политик. Прозоров уверен, что активность Науменко необходима Кургану.

По данным спикера гордумы, Науменко подал заявление об уходе с руководящей должности в управлении по обеспечению деятельности правительства региона. В руководстве области не стали чинить препятствий и согласовали переход чиновника на новую должность.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцы обсуждают вероятное назначение Науменко на должность замглавы. Редакция вспомнила, чем известен руководитель областного управления, которого назначают заместителем в администрации Кургана.

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Власти Кургана обратили внимание на работу чиновника из областного правительства Антона Науменко во время паводковых событий. После этого было решено сделать ему предложение стать заместителем главы Кургана, сообщил URA.RU председатель курганской гордумы Игорь Прозоров. «Когда город готовился встречать паводок, проходил пик половодья, часто встречался с Антоном Анатольевичем на дамбе, видел, как он работает <…> Потому предложил кандидатуру Антона Анатольевича на пост первого заместителя главы», — рассказал политик. Прозоров уверен, что активность Науменко необходима Кургану. По данным спикера гордумы, Науменко подал заявление об уходе с руководящей должности в управлении по обеспечению деятельности правительства региона. В руководстве области не стали чинить препятствий и согласовали переход чиновника на новую должность. Ранее URA.RU сообщало, что курганцы обсуждают вероятное назначение Науменко на должность замглавы. Редакция вспомнила, чем известен руководитель областного управления, которого назначают заместителем в администрации Кургана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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