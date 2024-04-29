В мэрии Кургана появился новый чиновник, которому прочат место главы города. Инсайд

30 апреля 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

В Кургане появился новый кандидат на место мэра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Смена руководства в мэрии Кургана Бывшего нападающего хоккейной команды «Зауралье» Антона Науменко называют новым кандидатом на место мэра Кургана. Сейчас Науменко получил один из руководящих постов в мэрии. Речь вероятно идет о должности первого зама главы города. Об этом URA.RU стало известно от источников в администрации. «Антон Анатольевич уже ходит по зданию администрации и раздает указания подчиненным. Его сопровождает врип главы города Юлия Гурьянова. Мэрия сейчас работает без выходных, служащие помогают гражданам оформить компенсации из-за паводка, а также много работы по ликвидации последствий наводнения», — говорят источники URA.RU. Они уточняют, что дума планирует собраться на этой неделе. Одним из вопросов станет назначение Науменко временным руководителем города. Ранее Антона Науменко уже называли вероятным кандидатом в мэры. В пресс-службу мэрии направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил. 37-летний Науменко до назначения в мэрии с июля 2020 года руководил ГБУ «Управление по обеспечению деятельности правительства». В его ведении находилось обслуживание автопарка правительства, гостиница «Зауралье», резиденция губернатора на базе «Болдинцево», правительственные здания. Ранее Науменко был региональным представителем Ночной хоккейной лиги в Курганской области в дивизионах «Любитель 40+» и «Лига надежды». Курган четыре месяца находится без руководителя. Прежнего врип главы города Анастасию Аргышеву освободили от должности после замечания президента Владимира Путина, который после доклада о борьбе с паводком удивился, что город без мэра. После отставки прежнего мэра Елены Ситниковой власти объявляли конкурс, где у властей было три кандидата на место (в том числе Аргышева). Но судьба конкурса теперь неизвестна. Источники намекали, что раз до окончания истечения полномочий думы оставалось менее полугода, то конкурс был бы нелегитимен. По другой версии, у вероятного кандидата на пост мэра Аргышевой, не хватило опыта муниципальной службы, который должен быть не менее четырех лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшего нападающего хоккейной команды «Зауралье» Антона Науменко называют новым кандидатом на место мэра Кургана. Сейчас Науменко получил один из руководящих постов в мэрии. Речь вероятно идет о должности первого зама главы города. Об этом URA.RU стало известно от источников в администрации. «Антон Анатольевич уже ходит по зданию администрации и раздает указания подчиненным. Его сопровождает врип главы города Юлия Гурьянова. Мэрия сейчас работает без выходных, служащие помогают гражданам оформить компенсации из-за паводка, а также много работы по ликвидации последствий наводнения», — говорят источники URA.RU. Они уточняют, что дума планирует собраться на этой неделе. Одним из вопросов станет назначение Науменко временным руководителем города. Ранее Антона Науменко уже называли вероятным кандидатом в мэры. В пресс-службу мэрии направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил. 37-летний Науменко до назначения в мэрии с июля 2020 года руководил ГБУ «Управление по обеспечению деятельности правительства». В его ведении находилось обслуживание автопарка правительства, гостиница «Зауралье», резиденция губернатора на базе «Болдинцево», правительственные здания. Ранее Науменко был региональным представителем Ночной хоккейной лиги в Курганской области в дивизионах «Любитель 40+» и «Лига надежды». Курган четыре месяца находится без руководителя. Прежнего врип главы города Анастасию Аргышеву освободили от должности после замечания президента Владимира Путина, который после доклада о борьбе с паводком удивился, что город без мэра. После отставки прежнего мэра Елены Ситниковой власти объявляли конкурс, где у властей было три кандидата на место (в том числе Аргышева). Но судьба конкурса теперь неизвестна. Источники намекали, что раз до окончания истечения полномочий думы оставалось менее полугода, то конкурс был бы нелегитимен. По другой версии, у вероятного кандидата на пост мэра Аргышевой, не хватило опыта муниципальной службы, который должен быть не менее четырех лет.