Лавров ответил Таджикистану на обвинения в нарушении прав его граждан

Лавров: ужесточение проверок мигрантов не направлено против конкретной нации
© Служба новостей «URA.RU»
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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, топ, лавров сергей
Сергей Лавров заявил, что ужесточение проверок связано с трагедией в «Крокусе» Фото:

Ужесточение в России проверок иностранных граждан связаны с трагедией в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Также они не направлены против конкретной нации. Такое объяснение дал глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на обвинения в нарушении прав таджикских граждан со стороны дипведомства республики.

«Трагические события в „Крокус Сити Холл“ стали главной причиной более тщательных проверок прибывающих к нам иностранных граждан. Особо подчеркнуты временный характер принятых мер, их ненаправленность против конкретной нации или религии, постепенная нормализация обстановки на пунктах пропуска», — передает пресс-служба МИД РФ в своем telegram-канале.

Ранее Таджикистан обвинил Россию в нарушении прав граждан республики из-за пресечений попыток таджиков въехать на территорию РФ, пишет «Царьград». Также в таджикистанском МИДе порекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в российское государство. Также дипведомство республики на фоне этой ситуации вызвало посла РФ, передает телеканал 360.

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Ужесточение в России проверок иностранных граждан связаны с трагедией в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Также они не направлены против конкретной нации. Такое объяснение дал глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на обвинения в нарушении прав таджикских граждан со стороны дипведомства республики. «Трагические события в „Крокус Сити Холл“ стали главной причиной более тщательных проверок прибывающих к нам иностранных граждан. Особо подчеркнуты временный характер принятых мер, их ненаправленность против конкретной нации или религии, постепенная нормализация обстановки на пунктах пропуска», — передает пресс-служба МИД РФ в своем telegram-канале. Ранее Таджикистан обвинил Россию в нарушении прав граждан республики из-за пресечений попыток таджиков въехать на территорию РФ, пишет «Царьград». Также в таджикистанском МИДе порекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в российское государство. Также дипведомство республики на фоне этой ситуации вызвало посла РФ, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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