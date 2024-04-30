Лавров ответил Таджикистану на обвинения в нарушении прав его граждан

Ужесточение в России проверок иностранных граждан связаны с трагедией в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Также они не направлены против конкретной нации. Такое объяснение дал глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на обвинения в нарушении прав таджикских граждан со стороны дипведомства республики.
«Трагические события в „Крокус Сити Холл“ стали главной причиной более тщательных проверок прибывающих к нам иностранных граждан. Особо подчеркнуты временный характер принятых мер, их ненаправленность против конкретной нации или религии, постепенная нормализация обстановки на пунктах пропуска», — передает пресс-служба МИД РФ в своем telegram-канале.
Ранее Таджикистан обвинил Россию в нарушении прав граждан республики из-за пресечений попыток таджиков въехать на территорию РФ, пишет «Царьград». Также в таджикистанском МИДе порекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в российское государство. Также дипведомство республики на фоне этой ситуации вызвало посла РФ, передает
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