29 апреля 2024

В Кургане вода продолжает по сантиметрам уходить из города. Скрин

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Мост Бурова-Петрова и шоссе Тюнина. Курган, паводок, река
Вода по сантиметрам уходит из Кургана Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Уровень воды в реке Тобол у Кургана продолжает снижаться. За два последних часа уровень понизился на 3 см, говорится на сайте «Паводок 2024».

«Уровень воды в реке Тобол на 16:00 составил 830 см», — сообщает геоинформационный портал Курганской области. Изменения за два часа составили 3 см в сторону снижения.

Ранее URA.RU сообщало, что за сутки уровень воды понизился на 17 см у Кургана. Оперативную информацию об уровне воды и паводковой ситуации узнавайте в нашей онлайн-трансляции.

В Кургане вода опустилась до 830 см
В Кургане вода опустилась до 830 см

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Уровень воды в реке Тобол у Кургана продолжает снижаться. За два последних часа уровень понизился на 3 см, говорится на сайте «Паводок 2024». «Уровень воды в реке Тобол на 16:00 составил 830 см», — сообщает геоинформационный портал Курганской области. Изменения за два часа составили 3 см в сторону снижения. Ранее URA.RU сообщало, что за сутки уровень воды понизился на 17 см у Кургана. Оперативную информацию об уровне воды и паводковой ситуации узнавайте в нашей онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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