Вода по сантиметрам уходит из Кургана
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
Уровень воды в реке Тобол у Кургана продолжает снижаться. За два последних часа уровень понизился на 3 см, говорится на сайте «Паводок 2024».
«Уровень воды в реке Тобол на 16:00 составил 830 см», — сообщает геоинформационный портал Курганской области. Изменения за два часа составили 3 см в сторону снижения.
Ранее URA.RU сообщало, что за сутки уровень воды понизился на 17 см у Кургана. Оперативную информацию об уровне воды и паводковой ситуации узнавайте в нашей онлайн-трансляции.
В Кургане вода опустилась до 830 см
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