Десятки машин застряли в пробке на трассе Тюмень — Омск

Участок федеральной трассы Р-402 (Тюмень — Омск) сковали многокилометровые пробки из-за укрепления дамбы. Там организовано реверсивное движение. Об этом сообщает telegram-канал Readovka. Там организовано реверсивное движение.
«На трассе Тюмень — Омск образовалась пробка в несколько десятков километров, в которой стоят десятки автомобилей. Сейчас на этом участке уже несколько дней возводят дополнительные защитные насыпи и ведут укрепление существующих, чтобы предотвратить затопление трассы рекой Ишим», — указано в сообщении.
Количество временных отрезков для движения автомобилей увеличат 1 мая, сообщает губернатор Тюменской области. Ранее URA.RU писало, что власти региона призывают на время паводка ограничить поездки по трассе Р-402.
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