Десятки машин застряли в пробке на трассе Тюмень — Омск

30 апреля 2024 в 17:36 Размер текста - 17 +

Архивное фото Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Участок федеральной трассы Р-402 (Тюмень — Омск) сковали многокилометровые пробки из-за укрепления дамбы. Там организовано реверсивное движение. Об этом сообщает telegram-канал Readovka. Там организовано реверсивное движение. «На трассе Тюмень — Омск образовалась пробка в несколько десятков километров, в которой стоят десятки автомобилей. Сейчас на этом участке уже несколько дней возводят дополнительные защитные насыпи и ведут укрепление существующих, чтобы предотвратить затопление трассы рекой Ишим», — указано в сообщении. Количество временных отрезков для движения автомобилей увеличат 1 мая, сообщает губернатор Тюменской области. Ранее URA.RU писало, что власти региона призывают на время паводка ограничить поездки по трассе Р-402. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участок федеральной трассы Р-402 (Тюмень — Омск) сковали многокилометровые пробки из-за укрепления дамбы. Там организовано реверсивное движение. Об этом сообщает telegram-канал Readovka. Там организовано реверсивное движение. «На трассе Тюмень — Омск образовалась пробка в несколько десятков километров, в которой стоят десятки автомобилей. Сейчас на этом участке уже несколько дней возводят дополнительные защитные насыпи и ведут укрепление существующих, чтобы предотвратить затопление трассы рекой Ишим», — указано в сообщении. Количество временных отрезков для движения автомобилей увеличат 1 мая, сообщает губернатор Тюменской области. Ранее URA.RU писало, что власти региона призывают на время паводка ограничить поездки по трассе Р-402.