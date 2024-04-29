29 апреля 2024

Десятки машин застряли в пробке на трассе Тюмень — Омск

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Трасса М5 Дорога Челябинск, пробка, трасса м5
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Участок федеральной трассы Р-402 (Тюмень — Омск) сковали многокилометровые пробки из-за укрепления дамбы. Там организовано реверсивное движение. Об этом сообщает telegram-канал Readovka. Там организовано реверсивное движение.

«На трассе Тюмень — Омск образовалась пробка в несколько десятков километров, в которой стоят десятки автомобилей. Сейчас на этом участке уже несколько дней возводят дополнительные защитные насыпи и ведут укрепление существующих, чтобы предотвратить затопление трассы рекой Ишим», — указано в сообщении.

Количество временных отрезков для движения автомобилей увеличат 1 мая, сообщает губернатор Тюменской области. Ранее URA.RU писало, что власти региона призывают на время паводка ограничить поездки по трассе Р-402.

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Участок федеральной трассы Р-402 (Тюмень — Омск) сковали многокилометровые пробки из-за укрепления дамбы. Там организовано реверсивное движение. Об этом сообщает telegram-канал Readovka. Там организовано реверсивное движение. «На трассе Тюмень — Омск образовалась пробка в несколько десятков километров, в которой стоят десятки автомобилей. Сейчас на этом участке уже несколько дней возводят дополнительные защитные насыпи и ведут укрепление существующих, чтобы предотвратить затопление трассы рекой Ишим», — указано в сообщении. Количество временных отрезков для движения автомобилей увеличат 1 мая, сообщает губернатор Тюменской области. Ранее URA.RU писало, что власти региона призывают на время паводка ограничить поездки по трассе Р-402.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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