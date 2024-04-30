Происшествия В Бурятии огонь охватил 20 домов 30 апреля 2024 в 21:58 Размер текста - 17 + Площадь пожара продолжает расти Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU Огонь в Бурятии охватил 20 домов и хозпостроек. МЧС наращивает группировку для тушения, сообщили в ведомстве. «По уточненной информации, пожар произошел в Заиграевском районе Бурятии. Огонь распространился на 20 жилых домов и хозяйственных построек», — сообщили telegram -канале МЧС России. До 10 тысяч кв. метров выросла площадь пожара возле Улан-Удэ, сообщили в оперативных службах. МЧС России наращивает силы и средства. На месте работают более 70 человек и 19 единиц техники. Ранее мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сообщил, что в частном секторе произошел пожар. Причиной тому стал ураган, из-за которого также были повреждены системы электроснабжения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Огонь в Бурятии охватил 20 домов и хозпостроек. МЧС наращивает группировку для тушения, сообщили в ведомстве. «По уточненной информации, пожар произошел в Заиграевском районе Бурятии. Огонь распространился на 20 жилых домов и хозяйственных построек», — сообщили telegram-канале МЧС России. До 10 тысяч кв. метров выросла площадь пожара возле Улан-Удэ, сообщили в оперативных службах. МЧС России наращивает силы и средства. На месте работают более 70 человек и 19 единиц техники. Ранее мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сообщил, что в частном секторе произошел пожар. Причиной тому стал ураган, из-за которого также были повреждены системы электроснабжения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям