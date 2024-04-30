В Бурятии огонь охватил 20 домов

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Обстрел здания национального университета экономики и торговли в Донецке. Донецк, мчс, дым, пожар, тушение, огонь, последствия обстрела, пожарный, борьба с огнем
Площадь пожара продолжает расти Фото:

Огонь в Бурятии охватил 20 домов и хозпостроек. МЧС наращивает группировку для тушения, сообщили в ведомстве.

«По уточненной информации, пожар произошел в Заиграевском районе Бурятии. Огонь распространился на 20 жилых домов и хозяйственных построек», — сообщили telegram-канале МЧС России. До 10 тысяч кв. метров выросла площадь пожара возле Улан-Удэ, сообщили в оперативных службах.

МЧС России наращивает силы и средства. На месте работают более 70 человек и 19 единиц техники.

Ранее мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сообщил, что в частном секторе произошел пожар. Причиной тому стал ураган, из-за которого также были повреждены системы электроснабжения.

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Огонь в Бурятии охватил 20 домов и хозпостроек. МЧС наращивает группировку для тушения, сообщили в ведомстве. «По уточненной информации, пожар произошел в Заиграевском районе Бурятии. Огонь распространился на 20 жилых домов и хозяйственных построек», — сообщили telegram-канале МЧС России. До 10 тысяч кв. метров выросла площадь пожара возле Улан-Удэ, сообщили в оперативных службах. МЧС России наращивает силы и средства. На месте работают более 70 человек и 19 единиц техники. Ранее мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сообщил, что в частном секторе произошел пожар. Причиной тому стал ураган, из-за которого также были повреждены системы электроснабжения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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