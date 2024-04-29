Певца Рому «Зверя» на концерте в Тюмени укусила фанатка

30 апреля 2024 в 22:40 Размер текста - 17 +

Поле нападения фанатки вся группа ушла со сцены Фото: Размик Закарян © URA.RU В Тюмени 30 апреля во время концерта популярной группы «Звери» на сцену выбежала фанатка и укусила вокалиста Романа Билык (известного под псевдонимом «Зверь»). О случившемся корреспонденту URA.RU рассказал очевидец. «Во время концерта девочка выскочила на сцену. В прыжке она повисла на Роме. Ее охрана еле оттащила. Она или поцарапала его, или укусила», — поделился подробностями случившегося очевидец. После ЧП с фанаткой концерт прервали. На сцене выключили свет, и все участники группы ушли. Это продолжалось примерно 4 минуты. После концерт продолжился. Рома «Зверь» сам исполнил финальную песню и затем спустился вниз к фанатам — прошелся, поприветствовал и попрощался», — подытожил зритель концерта. Тюменцы, посетившие концерт группы «Звери» 30 апреля в столице региона остались недовольны площадкой. С танцпола огромная толпа зрителей проходила через узкий проход. Из-за этого образовалась давка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени 30 апреля во время концерта популярной группы «Звери» на сцену выбежала фанатка и укусила вокалиста Романа Билык (известного под псевдонимом «Зверь»). О случившемся корреспонденту URA.RU рассказал очевидец. «Во время концерта девочка выскочила на сцену. В прыжке она повисла на Роме. Ее охрана еле оттащила. Она или поцарапала его, или укусила», — поделился подробностями случившегося очевидец. После ЧП с фанаткой концерт прервали. На сцене выключили свет, и все участники группы ушли. Это продолжалось примерно 4 минуты. После концерт продолжился. Рома «Зверь» сам исполнил финальную песню и затем спустился вниз к фанатам — прошелся, поприветствовал и попрощался», — подытожил зритель концерта. Тюменцы, посетившие концерт группы «Звери» 30 апреля в столице региона остались недовольны площадкой. С танцпола огромная толпа зрителей проходила через узкий проход. Из-за этого образовалась давка.