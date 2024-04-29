29 апреля 2024

Певца Рому «Зверя» на концерте в Тюмени укусила фанатка

© Служба новостей «URA.RU»
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Съемки фильма "Сломя голову". Екатеринбург, зверь рома, звери, билык роман
Поле нападения фанатки вся группа ушла со сцены Фото:

В Тюмени 30 апреля во время концерта популярной группы «Звери» на сцену выбежала фанатка и укусила вокалиста Романа Билык (известного под псевдонимом «Зверь»). О случившемся корреспонденту URA.RU рассказал очевидец.

«Во время концерта девочка выскочила на сцену. В прыжке она повисла на Роме. Ее охрана еле оттащила. Она или поцарапала его, или укусила», — поделился подробностями случившегося очевидец.

После ЧП с фанаткой концерт прервали. На сцене выключили свет, и все участники группы ушли. Это продолжалось примерно 4 минуты. После концерт продолжился. Рома «Зверь» сам исполнил финальную песню и затем спустился вниз к фанатам — прошелся, поприветствовал и попрощался», — подытожил зритель концерта.

Тюменцы, посетившие концерт группы «Звери» 30 апреля в столице региона остались недовольны площадкой. С танцпола огромная толпа зрителей проходила через узкий проход. Из-за этого образовалась давка.

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В Тюмени 30 апреля во время концерта популярной группы «Звери» на сцену выбежала фанатка и укусила вокалиста Романа Билык (известного под псевдонимом «Зверь»). О случившемся корреспонденту URA.RU рассказал очевидец. «Во время концерта девочка выскочила на сцену. В прыжке она повисла на Роме. Ее охрана еле оттащила. Она или поцарапала его, или укусила», — поделился подробностями случившегося очевидец. После ЧП с фанаткой концерт прервали. На сцене выключили свет, и все участники группы ушли. Это продолжалось примерно 4 минуты. После концерт продолжился. Рома «Зверь» сам исполнил финальную песню и затем спустился вниз к фанатам — прошелся, поприветствовал и попрощался», — подытожил зритель концерта. Тюменцы, посетившие концерт группы «Звери» 30 апреля в столице региона остались недовольны площадкой. С танцпола огромная толпа зрителей проходила через узкий проход. Из-за этого образовалась давка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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