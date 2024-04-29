В Тюменской области уровень воды в реке Ишим за день вырос еще на полметра. Скрин

30 апреля 2024 в 23:06 Размер текста - 17 +

Вода в районе села Викулово продолжает пребывать Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году По данным гидропоста в селе Викулово (Тюменская область) уровень воды в реке Ишим с 8:00 утра 30 апреля вырос на 56 см и составил 1032 см. Данные приводит информационный центр правительства региона. «Гидрологический бюллетень за 30 апреля, 22:00. Уровень воды в реке Ишим, гидропост Викулово: прирост с 8:00 на 56 см, уровень воды над нулем поста 1032 см, критический уровень 1000 см» — указано в сообщении. В районе города Ишим уровень воды за день вырос на 3 сантиметра, а в селе Абатском — остановился на отметке в 1225 сантиметров. Река Тобол в регионе также продолжает пребывать. В селе Упорово за день уровень воды вырос на 27 см, а в Коркино — на 3 см. Превышение критического значения Ишима в селе Викулово было зафиксировано днем 30 апреля. На 14:00 уровень воды составил 1005 сантиметров. Уровень воды в реках Тюменской области на 22:00 30 апреля telegram-канал информационного центра правительства Тюменской области Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По данным гидропоста в селе Викулово (Тюменская область) уровень воды в реке Ишим с 8:00 утра 30 апреля вырос на 56 см и составил 1032 см. Данные приводит информационный центр правительства региона. «Гидрологический бюллетень за 30 апреля, 22:00. Уровень воды в реке Ишим, гидропост Викулово: прирост с 8:00 на 56 см, уровень воды над нулем поста 1032 см, критический уровень 1000 см» — указано в сообщении. В районе города Ишим уровень воды за день вырос на 3 сантиметра, а в селе Абатском — остановился на отметке в 1225 сантиметров. Река Тобол в регионе также продолжает пребывать. В селе Упорово за день уровень воды вырос на 27 см, а в Коркино — на 3 см. Превышение критического значения Ишима в селе Викулово было зафиксировано днем 30 апреля. На 14:00 уровень воды составил 1005 сантиметров.