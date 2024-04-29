По данным гидропоста в селе Викулово (Тюменская область) уровень воды в реке Ишим с 8:00 утра 30 апреля вырос на 56 см и составил 1032 см. Данные приводит информационный центр правительства региона.
«Гидрологический бюллетень за 30 апреля, 22:00. Уровень воды в реке Ишим, гидропост Викулово: прирост с 8:00 на 56 см, уровень воды над нулем поста 1032 см, критический уровень 1000 см» — указано в сообщении.
В районе города Ишим уровень воды за день вырос на 3 сантиметра, а в селе Абатском — остановился на отметке в 1225 сантиметров. Река Тобол в регионе также продолжает пребывать. В селе Упорово за день уровень воды вырос на 27 см, а в Коркино — на 3 см.
Превышение критического значения Ишима в селе Викулово было зафиксировано днем 30 апреля. На 14:00 уровень воды составил 1005 сантиметров.
Уровень воды в реках Тюменской области на 22:00 30 апреля
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По данным гидропоста в селе Викулово (Тюменская область) уровень воды в реке Ишим с 8:00 утра 30 апреля вырос на 56 см и составил 1032 см. Данные приводит информационный центр правительства региона. «Гидрологический бюллетень за 30 апреля, 22:00. Уровень воды в реке Ишим, гидропост Викулово: прирост с 8:00 на 56 см, уровень воды над нулем поста 1032 см, критический уровень 1000 см» — указано в сообщении. В районе города Ишим уровень воды за день вырос на 3 сантиметра, а в селе Абатском — остановился на отметке в 1225 сантиметров. Река Тобол в регионе также продолжает пребывать. В селе Упорово за день уровень воды вырос на 27 см, а в Коркино — на 3 см. Превышение критического значения Ишима в селе Викулово было зафиксировано днем 30 апреля. На 14:00 уровень воды составил 1005 сантиметров.