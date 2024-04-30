30 апреля 2024
29 апреля 2024

В Златоусте на продажу выставили танк Т-34 за 5 млн рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Советский танк Т-34 продают в Златоусте Фото:

Советский танк Т-34, который серийно выпускался в СССР с 1940 года, выставили на продажу за пять миллионов рублей в Златоусте. Соответствующее объявление появилось на площадке интернет-объявлений.

«[Продам] танк Т-34, Б/у. Адрес: Златоуст, улица Береговая Ветлужская», — лаконично сообщает автор объявления на сайте «Авито».

Т-34 считается самым массовым танком Второй мировой войны и послевоенного времени. До настоящего времени сохранилось большое количество этих танков различных модификаций в виде памятников и музейных экспонатов.

Ранее житель Златоуста создал танк, ставший копией танка Т-34 для экипажа из двух человек. Мужчина снабдил модель двигателем для мотоблока мощностью 20 лошадиных сил.

Танк Т-34 предлагают приобрести желающим за 5 млн рублей
Танк Т-34 предлагают приобрести желающим за 5 млн рублей

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Советский танк Т-34, который серийно выпускался в СССР с 1940 года, выставили на продажу за пять миллионов рублей в Златоусте. Соответствующее объявление появилось на площадке интернет-объявлений. «[Продам] танк Т-34, Б/у. Адрес: Златоуст, улица Береговая Ветлужская», — лаконично сообщает автор объявления на сайте «Авито». Т-34 считается самым массовым танком Второй мировой войны и послевоенного времени. До настоящего времени сохранилось большое количество этих танков различных модификаций в виде памятников и музейных экспонатов. Ранее житель Златоуста создал танк, ставший копией танка Т-34 для экипажа из двух человек. Мужчина снабдил модель двигателем для мотоблока мощностью 20 лошадиных сил.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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