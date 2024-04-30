Советский танк Т-34 продают в Златоусте Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Советский танк Т-34, который серийно выпускался в СССР с 1940 года, выставили на продажу за пять миллионов рублей в Златоусте. Соответствующее объявление появилось на площадке интернет-объявлений.

«[Продам] танк Т-34, Б/у. Адрес: Златоуст, улица Береговая Ветлужская», — лаконично сообщает автор объявления на сайте «Авито».

Т-34 считается самым массовым танком Второй мировой войны и послевоенного времени. До настоящего времени сохранилось большое количество этих танков различных модификаций в виде памятников и музейных экспонатов.

Ранее житель Златоуста создал танк, ставший копией танка Т-34 для экипажа из двух человек. Мужчина снабдил модель двигателем для мотоблока мощностью 20 лошадиных сил.

Танк Т-34 предлагают приобрести желающим за 5 млн рублей Скрин с сайта «Авито». https://www.avito.ru/zlatoust/kollektsionirovanie/tank_t34_sssr_3966081716