Советский танк Т-34, который серийно выпускался в СССР с 1940 года, выставили на продажу за пять миллионов рублей в Златоусте. Соответствующее объявление появилось на площадке интернет-объявлений.
«[Продам] танк Т-34, Б/у. Адрес: Златоуст, улица Береговая Ветлужская», — лаконично сообщает автор объявления на сайте «Авито».
Т-34 считается самым массовым танком Второй мировой войны и послевоенного времени. До настоящего времени сохранилось большое количество этих танков различных модификаций в виде памятников и музейных экспонатов.
Ранее житель Златоуста создал танк, ставший копией танка Т-34 для экипажа из двух человек. Мужчина снабдил модель двигателем для мотоблока мощностью 20 лошадиных сил.
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